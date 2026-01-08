حشرات وروائح كريهة، شارع "باريس" بقليوب يتحول إلى مقلب قمامة والأهالي يناشدون المسئولين بالتدخل

18 حجم الخط

يُعاني المواطنون بشارع نادي باريس، أمام نبع الخير، بمنطقة قليوب البلد بـمحافظة القليوبية، من مشكلات متكررة نتيجة تراكم المخلفات التي تظل لفترات طويلة دون رفعها، وانبعاث الروائح الكريهة منها، وانتشار الحشرات، وسط غياب ملحوظ للإدارة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

وأعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من انتشار أكوام القمامة والمخلفات الصلبة، بالشوارع الرئيسية بشكل ملحوظ التي تحولت إلى مقلب قمامة نتيجة عدم انتظام رفعها، ما يؤدي إلى تزايدها وانبعاث روائح كريهة بسبب وجود العديد من الحيوانات النافقة، التي تؤذي المارين بالمنطقة، فضلًا عن انتشار الحشرات التي تهدد صحة الأهالي وتعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل مسئولي مركز ومدينة قليوب، بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة المتراكمة، ومياه الصرف الصحي، خاصة في ظل وجود محول كهربائي بشارع نادي باريس، أمام نبع الخير، بمنطقة قليوب البلد، لمعرفة المتسبب، ووضع عقوبات رادعة لمنع انتشار هذه القمامة، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

شارع باريس بقليوب،فيتو

شارع باريس بقليوب،فيتو

شارع باريس بقليوب،فيتو

