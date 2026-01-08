الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تكثف الرقابة على مستشفيات القاهرة والجيزة لتيسير خدمات العلاج على نفقة الدولة

رئيس المجالس الطبية
رئيس المجالس الطبية المتخصصة
18 حجم الخط
ads

قام الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، وفريق العمل بالمرور على عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة تنفيذ إجراءات حصول المواطنين على قرارات العلاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بحوكمة وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة

اجتماعًا مع مديري المستشفيات ومسؤولي نفقة الدولة بمستشفيات مديريتي القاهرة والجيزة

وشملت الجولة مستشفيات المنيرة العام، وأم المصريين، وإمبابة العام. تم خلالها تفقد مكاتب نفقة الدولة، ورصد أي قصور في الخدمات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية فورًا. كما حرص الفريق على التواصل المباشر مع المرضى لإزالة أي معوقات تواجههم أثناء تقديم طلبات العلاج.

وعقد فريق المجالس الطبية المتخصصة اجتماعًا مع مديري المستشفيات ومسؤولي نفقة الدولة بمستشفيات مديريتي القاهرة والجيزة، لتوضيح الإجراءات الصحيحة والمستحدثة لإصدار القرارات، بهدف تقليل الخطابات الإدارية وتسريع الإجراءات. استمع الفريق خلال الاجتماع إلى الاستفسارات والمقترحات لتعزيز حوكمة وتسهيل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما شملت الجولة المرور على المجلس الطبي العام بالجيزة، حيث تم تفقد انتظام سير العمل والإجراءات الإدارية والفنية وتحدث الفريق مع المواطنين لإزالة أي معوقات، بهدف ضمان رضاهم عن الخدمات. 

ويقدم المجلس خدمات الكشف الطبي لتحديد المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة، وطالبي معاش تكافل وكرامة، والكشف على طالبي تجديد أو استخراج رخص السلاح والرخص المهنية والإجازات لغير المنتفعين بالتأمين الصحي، إلى جانب الكشف على المتقدمين لمدارس التمريض والمعاهد الفنية الصحية.

الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد عددا من المستشفيات ويحيل المقصرين للتحقيق

ورافق الدكتور محمد العقاد خلال الجولة الدكتور إسحاق جميل وكيل الوزارة بالجيزة، والدكتورة سماح جاد وكيلة المديرية بالجيزة، والدكتور محمد عيد وكيل مديرية القاهرة، والدكتور محمد أبو المجد نائب مدير عام المجالس الطبية، والدكتورة ريهام الملا نائب مدير عام المجالس الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراءات العلاج علي نفقة الدولة الخدمات المتكاملة المجلس الطبي العام المجالس الطبية المتخصصة انتظام سير العمل تكافل وكرامة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

مواد متعلقة

الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

يغير نمط الغذاء ويستنزف الجسم صحيا، معهد التغذية يحذر من تداعيات مرض العصر

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027

"الصحة" تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد

الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة بلبن الأم

التأمين الصحي الشامل: إدراج 59 دواءً جديدًا خلال 2025
ads

الأكثر قراءة

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

شيخ الأزهر يهنئ العلامة أبو موسى بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2026

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا

تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر طن الألومنيوم يسجل 3086 دولارا بالسوق العالمي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية