أخبار مصر

الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

القائمون على الخدمات
القائمون على الخدمات الطبية في احتفالات عيد الميلاد المجيد
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي، تشجيع السلوكيات والعادات الغذائية السليمة، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة خلال فصل الشتاء.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التوعية والتواصل المجتمعي قدمت خدمات التوعية الصحية لـ 29,354 مواطنًا داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفي محيط وداخل الكنائس والأديرة، والحدائق العامة والمتنزهات والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات.

ركزت أنشطة التوعية على الوقاية من الأمراض المعدية والتنفسية، والتعريف بخدمات ومبادرات «100 مليون صحة»، إلى جانب التوعية بالقضية السكانية وخدمات تنظيم الأسرة المتاحة في عيادات ومراكز الرعاية الأولية، مع الحث على الاستفادة منها.

توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 2378 مواطنًا

كما تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 2378 مواطنًا، من خلال 6162 خدمة طبية قدمتها 29 عيادة متنقلة يومي 6 و7 يناير 2026.

شملت الخدمات مبادرات الصحة العامة الرئاسية، مثل علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف عن الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة، والعناية بصحة الأم والجنين، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة وعيادات صحة الفم والأسنان.

وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد عددا من المستشفيات ويحيل المقصرين للتحقيق

الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027

أكد الدكتور حسام عبد الغفار استمرار الوزارة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية خلال الاحتفالات الدينية والتجمعات، اتساقًا مع خطتها لتأمين الرعاية الصحية في فترات الأعياد والمناسبات.

