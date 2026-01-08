الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: جولة تفقدية بمستشفيات البحر الأحمر لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية

جولات تفتيش على المستشفيات
جولات تفتيش على المستشفيات
18 حجم الخط

تفقد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية والمشرف العام على الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، يرافقه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، مستشفى حميات الغردقة ومستشفى الغردقة العام الجديدة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

مستشفى حميات الغردقة يقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتخصصة تشمل مناظير الجهاز الهضمي

 

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفى حميات الغردقة يقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتخصصة، تشمل مناظير الجهاز الهضمي، والباطنة، والأطفال، والحميات، والصدر، وجراحة الفم والأسنان، وطوارئ الحميات، والعلاج الطبيعي، والعزل، وخدمات المشورة لمرضى فيروس HIV، وعيادات الجلدية. يعمل المستشفى بطاقة استيعابية 50 سريرًا، وبلغت تكلفة أعمال التطوير والتجهيزات نحو 250 مليون جنيه.

المرور على مستشفى الغردقة العام الجديدة ومبنى القسطرة الجديد

 

كما شملت الجولة المرور على مستشفى الغردقة العام الجديدة ومبنى القسطرة الجديد، لمتابعة أعمال التطوير ونقل الخدمات الطبية. يقدم المستشفى تخصصات متعددة، منها الأسنان، والعلاج الطبيعي، والنساء والتوليد، والباطنة، والعظام، والجراحة، والرمد، والصدر، والأطفال، والجلدية، والأشعة، وعيادة الغيارات، وتنظيم الأسرة، والطب النفسي والعصبي، والقلب، والأنف والأذن، والتجميل، والمخ والأعصاب، والسمعيات.

أشار عبد الغفار إلى أن مستشفى الغردقة العام يعمل بطاقة 70 سريرًا، وبلغ إجمالي تكلفة أعمال التطوير في المستشفى ومبنى القسطرة وجراحات القلب المفتوح نحو 600 مليون جنيه. تأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة لأهالي محافظة البحر الأحمر.

الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد عددا من المستشفيات ويحيل المقصرين للتحقيق

أكدت الوزارة استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات الصحية، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم أهداف منظومة الرعاية الصحية الشاملة ويخفف العبء عن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال التطوير البنية التحتية البحر الأحمر الجهاز الهضمي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المتابعة الميدانية المستمرة تطوير البنية التحتية جراحات القلب المفتوح خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة مجلس الوزراء مستشفى حميات مستشفى الغردقة العام مساعد الوزير للمشروعات القومية محافظة البحر الاحمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

شعبة الأدوية تدعو لاجتماع طارئ لحل مشاكل الموزعين الأحد المقبل

المجالس الطبية تتابع تيسير خدمات العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات القاهرة والجيزة

الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

يغير نمط الغذاء ويستنزف الجسم صحيا، معهد التغذية يحذر من تداعيات مرض العصر

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027

"الصحة" تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد
ads

الأكثر قراءة

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

أول قرار جمهوري في 2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

دفاع المتهم الأول في قضية السباح يوسف محمد: رئيس الاتحاد هو المسؤول

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية