بعد انتهاء ماراثون انتخابات النواب، ضوابط استرداد مبالغ التأمين للمرشحين الخاسرين

تسدل الهيئة الوطنية للانتخابات، الستار على انتخابات مجلس النواب 2025، يوم الأحد المقبل، بإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بقرار حكم المحكمة الإدارية العليا من محافظات المرحلة الأولى.

خسارة عدد كبير من مرشحي الانتخابات

وشهدت العملية الانتخابية، خسارة عدد كبير من المرشحين في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، ما يستلزم رد مبالغ التأمين التي دفعها المرشحين ضمن مستندات الترشح.

ضوابط رد مبالغ التأمين في انتخابات مجلس النواب

ومنح قانون مجلس النواب، الحق للمرشحين في استرداد مبالغ التأمين، مخصوم منها تكاليف إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية.

رد مبلغ التأمين إلى المترشح

وتنص المادة (26) من قانون مجلس النواب على: بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح في النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.

مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب

يشار إلى أنه تضمن قانون مجلس النواب، النص على مبالغ التأمين اللازمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025.

30 ألف جنيه تأمين الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

وأقر قانون مجلس النواب، من بين المستندات المطلوبة للترشح إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالنسبة للمقاعد الفردية.

306 آلاف مبلغ تأمين الترشح في انتخابات مجلس النواب

أما فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، فقد أقر قانون مجلس النواب من بين المستندات اللازمة للترشح إيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تعلن رسميا نتيجة جولة الإعادة يوم السبت المقبل، والتي شملت عدد من الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى.

