الجدول الزمني لـ جولات الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لجولات الإعادة في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، سواء بقرارات صادرة عن الهيئة أو بأحكام من المحكمة الإدارية العليا، وذلك استكمالًا للإجراءات الانتخابية وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

وبشأن جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى، تقرر بدء فترة الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر الجاري، على أن يُجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، بينما يُجرى التصويت داخل البلاد يومي 27 و28 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجة هذه الجولة يوم 4 يناير المقبل.

أما جولة الإعادة في 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى، فمن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 30 ديسمبر المقبل. ويُجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما يُجرى التصويت داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير، والذي يمثل آخر موعد لانتهاء العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات الانتخابية قد انتهت بالفعل بالنسبة للجولة الأولى من المرحلة الأولى، التي شملت 14 محافظة، وجولة الإعادة الخاصة بها، باستثناء الدوائر الملغاة بقرارات الهيئة وأحكام المحكمة الإدارية العليا. كما انتهت الجولة الأولى من المرحلة الثانية، التي ضمت 13 محافظة، وتم إعلان نتائجها الرسمية.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الفصل في التظلمات وإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يوم 25 ديسمبر الجاري، والتي أجريت في 55 دائرة انتخابية داخل 4494 لجنة موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة

