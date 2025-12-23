فيتو في جولة داخل مجلس النواب بالعاصمة الجديدة (صور)

18 حجم الخط

تفصلنا أيام قليلة، عن انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يبدأ الفصل التشريعي الثالث في 12 يناير 2026.

موعد نهاية مجلس النواب الحالي

وتنتهي مدة المجلس الحالي يوم 11 يناير 2026، وبذلك يكون البرلمان أتم مدته الدستورية 5 سنوات ميلادية كاملة، عملا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

موعد انطلاق مجلس النواب الجديد

ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب أعماله من المقر الجديد بالعاصمة الجديدة، وذلك بعد تحقيق النقل الكامل من المقر التاريخي بشارع قصر العيني وسط البلد.

ويشهد مجلس النواب، في مقره بالعاصمة الجديدة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء المجلس الجديد، الذي تجري انتخاباته حاليا.

"فيتو" أجرت جولة ميدانية داخل مجلس النواب الجديد، رصدت خلالها انتظام العمل، وسط استعدادات مكثفة، لاسيما بعد عملية النقل التام لجميع الموظفين، وكافة الإدارات المعنية.

انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الجديدة

وتستمر الترتيبات على قدم وساق، استعدادا لتحديد مواعيد استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية، وكذلك الحقيبة البرلمانية، وسط توقعات أن تكون في مطلع يناير المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثالث، يبدأ الجلسة الافتتاحية في 12 يناير المقبل.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

ومن المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يدعو رئيس السن، الأعضاء لانتخاب رئيس مجلس النواب، للفصل التشريعي الثالث.

وعقب إعلان انتخاب رئيس مجلس النواب، والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد، إدارة الجلسة، والتي يدعو خلالها إلى تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، لينطلق بعدها المجلس في مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

