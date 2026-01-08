الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

3 أسماء تدخل بورصة ترشيحات رئيس مجلس النواب 2026، وهذه ضوابط الانتخاب

مجلس النواب في العاصمة
مجلس النواب في العاصمة الجديدة
تنطلق أعمال مجلس النواب 2026، بعقد الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، الاثنين المقبل 12 يناير المقبل، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.  

أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

وتبدأ فعاليات الجلسة  بأداء اليمين الدستورية، يعقبها البدء في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب 2026، والوكيلين. 

أنباء تردد بشأن تولي المستشار هشام بدوي رئاسة مجلس النواب 2026

وبدأت قبل أيام تتردد أسماء المتوقع أن تكون رئيسا لمجلس النواب 2026، وآخرهم المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، بعد أنباء أن يشمله قرار رئيس الجمهورية ضمن النواب المعينين، والذين سيتم إعلانهم خلال ساعات.   

تردد اسم المستشار محمد عيد محجوب لرئاسة مجلس النواب 

ويتصدر التوقعات للترشح لرئاسة مجلس النواب 2026، المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، والذي نجح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر. 

المستشار أحمد سعد الدين يدخل بورصة الترشيحات لرئاسة مجلس النواب 2026

كما تردد اسم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس الحالي، والأمين العام للمجلس في الفصل التشريعي الأول، لتولي رئاسة المجلس الجديد. 

انتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية 

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس في الفصل التشريعي الثالث 2026  - 2030. 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 12 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس  جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. 

طريقة التقدم للترشح لرئاسة مجلس النواب 2026

 وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.  

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما علي أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنًا.

إعلان نتيجة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

إخطار رئيس الجمهورية بالرئيس الجديد لمجلس النواب

وعقب انتخاب رئيس مجلس النواب 2026، يتم إخطار رئيس الجمهورية، وفقا لنص المادة 13: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

ممارسة رئيس مجلس النواب والوكيلين اختصاصاتهم

كما تضمنت المادة (14) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما يتعلق بوكيلي المجلس، حيث تنص على: يباشر الرئيس والوكيلين اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابه أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.

