بعد اقتراب رحيله، أرقام مصطفى العش مع الأهلي منذ يناير 2025

اقترب مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير 2026، في ظل اقترابه من الانضمام إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي.

وكان الأهلي تعاقد مع مصطفى العش في يناير 2025 على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر ضمه بشكل نهائي في صيف 2025 قادما من نادي زد.

مشوار مصطفي العش مع الأهلي

وخلال مشواره مع الأهلي، شارك مصطفى العش في 21 مباراة بمختلف البطولات، بإجمالي 1431 دقيقة لعب، لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف، بينما صنع هدفا وحيدا.

وعلى صعيد البطولات، توج مصطفى العش مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز والسوبر المصري.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

