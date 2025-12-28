رئيس اتحاد الجامعات العربية: جامعة حلوان خرجت علماء أسهموا في خدمة الوطن

18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اتحاد الجامعات العربية، في كلمة مسجلة ألقاها خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان، إن الجامعة نجحت عبر تاريخها في تخريج أجيال من قادة الرأي والعلماء الذين تبوأوا مواقع ومسؤوليات متعددة وأسهموا في خدمة الوطن.

وأوضح أن هذه المسيرة التاريخية حملت معها مسؤولية كبيرة، أدركت خلالها الجامعة أن قوتها الحقيقية تنبع من تمكين طلابها، وتسخير البحث العلمي لحل المشكلات الوطنية من خلال عمل جماعي مخلص.

اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان

وأشار سلامة إلى أن الجامعة تنظر اليوم إلى المستقبل في ظل اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، وهو ما يبرز الدور المتنامي لجامعة العاصمة بهويتها الجديدة، باعتبارها امتدادًا لتاريخ أكاديمي عريق ورؤية مستقبلية حديثة.

وأكد رئيس اتحاد الجامعات العربية أن الاستثمار الحقيقي الذي تفخر به المؤسسات التعليمية هو الاستثمار في الإنسان، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية داعمة للتميز والابتكار، تتيح للأجيال القادمة تحقيق طموحاتها والمشاركة في بناء المستقبل.

وزير التعليم العالي: احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان مناسبة تاريخية

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد في كلمة له، أن احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان تمثل مناسبة تاريخية تعكس أكثر من ستة عقود من العمل الأكاديمي الجاد، مشيرًا إلى أن الجامعة قدمت نموذجًا ناجحًا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأوضح الوزير خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان، أن تنوع كليات جامعة حلوان وهوية كل كلية يعكسان عمق التاريخ والأصالة التي تميز الجامعة، مؤكدًا أن كل كلية تمثل جزءًا أصيلًا من هوية الجامعة وتعبر عن عظمتها ودورها الوطني.

وأشار عاشور إلى أن الاحتفال يأتي تقديرًا للدور الوطني لخريجي الجامعة، الذين شغل عدد منهم مناصب وزارية حاليًا وسابقًا، معتبرًا ذلك اعترافًا بجهود متراكمة أسهمت في بناء الحاضر وتمهد لمستقبل أكثر إشراقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.