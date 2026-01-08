استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية

18 حجم الخط

طريقة عمل الطحينة في البيت، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ كل ربة منزل في الاستعداد المبكر لتجهيز احتياجات المطبخ الأساسية، خاصة المكونات التي تدخل في عدد كبير من الأكلات الرمضانية.





وتُعد الطحينة من أهم هذه المكونات، إذ لا يكاد يخلو منها مائدة الإفطار، سواء في السلطات مثل سلطة الطحينة، أو بجانب المشويات، أو مع الفول، أو حتى في بعض الوصفات الصحية.

ولأن أسعار الطحينة الجاهزة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، أصبح تحضير الطحينة في البيت خيارًا ذكيًا للتوفير في الميزانية مع ضمان الجودة والنظافة.



لماذا نُفضل تحضير الطحينة في المنزل؟

تحضير الطحينة في البيت يمنحكِ عدة مزايا مهمة، أولها التحكم الكامل في المكونات دون مواد حافظة أو إضافات صناعية، وهو ما يجعلها صحية أكثر لكِ ولأسرتك.

كما يمكنكِ تحضير كمية مناسبة تكفي احتياجات رمضان بالكامل وتخزينها بطريقة صحيحة، مما يقلل من المصروف اليومي ويُخفف عبء التسوق خلال الصيام.





المكونات الأساسية لعمل الطحينة في البيت

لتحضير طحينة منزلية ناعمة وقريبة جدًا من الجاهزة، ستحتاجين إلى:

سمسم أبيض خام (غير محمص)

زيت نباتي خفيف مثل زيت الذرة أو زيت عباد الشمس

رشة ملح (اختيارية)



طريقة تحميص السمسم

الخطوة الأهم لنجاح الطحينة هي تحميص السمسم بطريقة صحيحة. يُغسل السمسم جيدًا ويُصفى من الماء تمامًا، ثم يُترك ليجف. بعد ذلك، يُوضع في مقلاة واسعة على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتحول لونه إلى ذهبي فاتح. يجب الحذر من تحميصه أكثر من اللازم حتى لا يصبح طعمه مُرًا، فكلما كان التحميص معتدلًا كانت الطحينة أنعم وألذ.



طريقة الطحن والتحضير

بعد أن يبرد السمسم تمامًا، يُوضع في الكبة أو محضر الطعام ويُطحن جيدًا حتى يتحول إلى مسحوق ناعم. بعدها يُضاف الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام الطحينة المعروف، لا هو ثقيل جدًا ولا خفيف. يمكن إضافة رشة صغيرة من الملح حسب الرغبة، مع إعادة الخفق مرة أخيرة لضمان تجانس المكونات.

طريقة عمل الطحينة في البيت



نصائح للحصول على طحينة ناعمة مثل الجاهزة

احرصي على استخدام محضر طعام قوي لضمان نعومة القوام.

أضيفي الزيت بالتدريج وليس دفعة واحدة.

لا تطحني السمسم وهو ساخن حتى لا يتكتل.

يمكن تصفية الطحينة بمصفاة ناعمة إذا رغبتِ في قوام أكثر سلاسة.

طرق تخزين الطحينة استعدادًا لرمضان

تُحفظ الطحينة في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق، ويفضل وضعها في الثلاجة للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.

عند التخزين الصحيح، يمكن أن تبقى الطحينة صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى شهرين أو أكثر دون أن يتغير طعمها أو قوامها.

وإذا لاحظتِ انفصال الزيت عن الطحينة، فهذا أمر طبيعي، فقط قومي بتقليبها جيدًا قبل الاستخدام.



أفكار لاستخدام الطحينة في رمضان

يمكنكِ استخدام الطحينة المنزلية في إعداد سلطة الطحينة، وصوصات السلطات الصحية، ومع الفول، والكفتة، والمشويات، كما يمكن إضافتها إلى بعض الوصفات النباتية لتعزيز القيمة الغذائية، خاصة أنها غنية بالكالسيوم والبروتينات والدهون الصحية.



تحضير الطحينة في البيت خطوة بسيطة لكنها فعالة في توفير الميزانية واستعداد ذكي لشهر رمضان، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. كما أنها تمنحكِ منتجًا صحيًا وآمنًا بطعم غني وقوام مثالي، وتُشعركِ بالرضا والإنجاز داخل مطبخك. جربي تحضيرها بنفسكِ هذا العام، وستلاحظين الفرق في الطعم والتكلفة معًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.