وكيل تعليم الفيوم يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اجتماعا مع مديري عموم المديرية ومديري المراحل بالمديرية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2025/ 2026، حيث أصدر خلال الاجتماع تعليمات مشددة لمديري عموم المديرية ومديري المراحل بالديوان بالاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات.

تعليمات مشددة لضمان شفافية سير الامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه شدد علي عدم وجود أي عجز في أعداد الملاحظين، لضمان حسن سير الامتحانات بكفاءة ودقة، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير مناخ آمن وهادئ للطلاب داخل اللجان.

لجان متابعة بكل الإدارات التعليمية

وأضاف وكيل الوزارة أنه شكل لجان متابعة شاملة بجميع الإدارات لمتابعة سير الامتحانات بشكل يومي، وتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواجهة أي محاولة للغش أو الإخلال بسير اللجان، بهدف خروج الامتحانات بصورة مشرفة، تعكس انضباط العملية التعليمية بالفيوم، والالتزام بتنفيذ نشرة الموانع وتنفيذها في جميع بنودها وتطبيقها وتعميمها على جميع أعضاء اللجان بالمدارس، وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات، والتأكيد على إعلان جدول الامتحانات فى مكان ظاهر بالمدرسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الحالي 2025/ 2026، تبدأ بالفيوم بعد غد السبت، وقد انتهت امتحانات المواد غير المضافة المجموع الأسبوع الجاري، كما أن مدارس التعليم الفني بدأت امتحانات المواد النظرية يوم 3 يناير الجاري.

