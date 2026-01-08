الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو
18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اجتماعا مع مديري عموم المديرية ومديري المراحل بالمديرية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2025/ 2026، حيث أصدر  خلال الاجتماع  تعليمات مشددة لمديري عموم المديرية ومديري المراحل بالديوان بالاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات.

تعليمات مشددة لضمان شفافية سير الامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه شدد علي عدم وجود أي عجز في أعداد الملاحظين، لضمان حسن سير الامتحانات بكفاءة ودقة، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير مناخ آمن وهادئ للطلاب داخل اللجان.

لجان متابعة بكل الإدارات التعليمية

وأضاف وكيل الوزارة أنه شكل لجان متابعة شاملة بجميع الإدارات لمتابعة سير الامتحانات بشكل يومي، وتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواجهة أي محاولة للغش أو الإخلال بسير اللجان، بهدف خروج الامتحانات بصورة مشرفة، تعكس انضباط العملية التعليمية بالفيوم، والالتزام بتنفيذ نشرة الموانع وتنفيذها في جميع بنودها وتطبيقها وتعميمها على جميع أعضاء اللجان بالمدارس، وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات، والتأكيد على إعلان جدول الامتحانات فى مكان ظاهر بالمدرسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

تعليم الفيوم ينظم تدريبا لمعلمي اللغة العربية الجدد

تعليم الفيوم يكشف تفاصيل وفاة طالب قبل ساعات من محاضراته المجانية

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الحالي 2025/ 2026، تبدأ بالفيوم بعد غد السبت، وقد انتهت امتحانات المواد غير المضافة المجموع الأسبوع الجاري، كما أن مدارس التعليم الفني بدأت امتحانات المواد النظرية يوم 3 يناير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الالتزام بكافة التعليمات الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول انضباط العملية التعليمية حسن سير الامتحانات متحانات الفصل الدراسي الاول وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب

وفاة فلسطيني بسبب السيول في مخيم الشاطئ بغزة

الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض

ترامب: تسمية أعضاء مجلس السلام في غزة العام المقبل

ضبط 3 أشخاص لقيامهم باصطحاب الناخبين إلى لجانهم للتصويت لصالح مرشح مقابل مبالغ مالية بالبحيرة

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

التفاصيل الكاملة لأزمة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات.. المشكلة تجد طريقها للحل.. رئيس الجامعة يتدخل ويصدر 6 قرارات مهمة.. الكلية تعلن جدول إعادة الامتحانات

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

كأس مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان 1-1 ويلجآن لشوطين إضافيين

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

قضية المخدرات الكبرى، سارة خليفة تؤدي صلاة العصر داخل قفص الاتهام

وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

الصحة: "زايد التخصصي" ينجح في إجراء جراحة معقدة

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية