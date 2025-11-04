تموين الفيوم تتحفظ على 19 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الانصاري، إن حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالممافظة، على المخابز خلال شهر أكتوبر الماضي أسفرت عن تحرير 968 مخالفة، تضمنت 198 محضرًا لنقص وزن الخبز، و96 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و35 محضرًا لتجميع الدقيق البلدي، فضلًا عن 602 مخالفة أخرى متنوعة، كما تم التحفظ علي 18 طنًا و942 كيلوجرامًا من الدقيق.

مخالفات الأسواق

وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم تحرير 800 مخالفة متنوعة بقطاع الأسواق والمواد البترولية، منها 260 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضرًا للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و29 محضرًا لانتهاء صلاحية المنتجات، و29 محضرًا لمخالفات تتعلق باللحوم، و90 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى في مجالات الغش التجاري وتداول السلع المدعمة دون ترخيص.

سلع تم التحفظ عليها

ولفت محافظ الفيوم الي أن الحملات التموينية خلال الشهر ذاته أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، شملت 300 كيلوجرام من القهوة منتهية الصلاحية، و180 جركنًا من العسل الأسود منتهي الصلاحية، و250 ألف عبوة بقالة متنوعة الأصناف والأحجام، و8373 كيلوجرامًا من الدواجن والأسماك الفاسدة، و1363 كيلوجرامًا من اللحوم ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و730 كيلوجرامًا من السكر ناقص الوزن، و2227 عبوة من مأكولات الأطفال منتهية الصلاحية، و1723 عبوة من الدهانات والبويات، و866 عبوة حفاضات منتهية الصلاحية، و880 كيلوجرامًا من منتجات الألبان (زبدة وجبن) منتهية الصلاحية، و506 عبوات أدوية مختلفة الأصناف، و5092 عبوة عصائر منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 1683 علبة سجائر مجهولة المصدر أو بسعر زائد عن المقرر، و800 كيلوجرام مكرونة منتهية الصلاحية، و68 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، و300 كيلوجرام زيوت مطاعم فاسدة، بالإضافة إلى ضبط 7454 لتر سولار، و440 لتر بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح، و74 أسطوانة بوتاجاز تم بيعها بأزيد من السعر الرسمي.

كذلك تم ضبط 17شيكارة سماد زراعي بإجمالي 850 كيلوجرامًا تابع لوزارة الزراعة ومحظور استخدامه خارج الجمعيات الزراعية، و228 عبوة ألعاب نارية محظورة، و4 عبوات منظفات منتهية الصلاحية.

