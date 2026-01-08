الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الفيوم يحبط محاولات تهريب 16.4 طن دقيق للسوق السوداء

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملات مديرية التموين خلال شهر ديسمبر الماضي أسفرت عن إحباط تهريب 16طن و421 كيلو دقيق بلدي مدعم  للبيع في السوق السوداء.

نتائج الحملات خلال شهر ديسمبر

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملات أيضا تمكنت خلال شهر ديسمبر من ضبط 164400 عبوة متنوعة سلع غذائية متنوعة فاسدة، و2 كيلو جرام فتيل إشعال ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق، و268 كيلو جرام زيت مطاعم فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و4000 عبوة منتهية الصلاحية، و447 زجاجة زيت تمويني سعة 800 مللي بيع بغرض التربح، و57 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية، و3613 كيلو جرام لحوم ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت عن ضبط 1012 عبوة دهانات وبويات منتهية الصلاحية، و٥١٤ كيلو جرام سكر ناقص الوزن، و2 طن جبنة، و75  كيلو جرام زبدة ومنتجات ألبان فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و39 عبوة زيوت ومياه ردياتير سيارات منتهية الصلاحية، و1300 عبوة مكرونة متنوعة ناقصة الوزن، و149 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و32عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و20 عبوة عصائر مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، و560 علبة سجائر مجهولة المصدر، وبيع أزيد من السعر الرسمي.

ضبط نصف طن سماد مهرب، تحرير 53 مخالفة في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 110 مخالفات للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

جاء ذلك في تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم المقدم للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي أكد أن الحملات حررت خلال الشهر نفسه 1801 مخالفة تموينية متنوعة، شملت  1074 مخالفة لقطاع المخابز والمطاحن، منها 231 محضرًا لنقص وزن الخبز، و94 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و30 محضرًا لتجميع الدقيق البلدي، و5محاضر توقف عن الإنتاج، و4 محاضر عدم وجود سجلات، و26 محضرًا لعدم وجود ميزان، و684 محضر خاص بالمخابز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إحباط تهريب أدوية بشرية ألبان فاسدة التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء ألعاب نارية محظور تداولها تموين الفيوم

مواد متعلقة

يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويؤكد: أديت الأمانة وسلمت الحزب مستقرًا

العدد (695) من «فيتو» وأبرز عناوينه: سفريات‭ ‬وزراء‭ ‬مدبولى‭ ‬خلال‭ ‬2025.. حكومة ابن بطوطة !

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

الاتحاد الإسباني يعيد تحديد موعد نهائي كأس ملك إسبانيا

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل صاحب محل جواهرجي ببولاق أبو العلا

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

سعر الفراخ اليوم الخميس 8 يناير 2026

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب شبورة كثيفة تعوق الرؤية

زمن موسى صبري، عبد الناصر يجبره على الكتابة عن "العلاقات الزوجية" والسادات يستعين به في خطبه

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية