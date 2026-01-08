تموين الفيوم يحبط محاولات تهريب 16.4 طن دقيق للسوق السوداء

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملات مديرية التموين خلال شهر ديسمبر الماضي أسفرت عن إحباط تهريب 16طن و421 كيلو دقيق بلدي مدعم للبيع في السوق السوداء.

نتائج الحملات خلال شهر ديسمبر

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملات أيضا تمكنت خلال شهر ديسمبر من ضبط 164400 عبوة متنوعة سلع غذائية متنوعة فاسدة، و2 كيلو جرام فتيل إشعال ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق، و268 كيلو جرام زيت مطاعم فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و4000 عبوة منتهية الصلاحية، و447 زجاجة زيت تمويني سعة 800 مللي بيع بغرض التربح، و57 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية، و3613 كيلو جرام لحوم ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت عن ضبط 1012 عبوة دهانات وبويات منتهية الصلاحية، و٥١٤ كيلو جرام سكر ناقص الوزن، و2 طن جبنة، و75 كيلو جرام زبدة ومنتجات ألبان فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و39 عبوة زيوت ومياه ردياتير سيارات منتهية الصلاحية، و1300 عبوة مكرونة متنوعة ناقصة الوزن، و149 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و32عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و20 عبوة عصائر مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، و560 علبة سجائر مجهولة المصدر، وبيع أزيد من السعر الرسمي.

جاء ذلك في تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم المقدم للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي أكد أن الحملات حررت خلال الشهر نفسه 1801 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 1074 مخالفة لقطاع المخابز والمطاحن، منها 231 محضرًا لنقص وزن الخبز، و94 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و30 محضرًا لتجميع الدقيق البلدي، و5محاضر توقف عن الإنتاج، و4 محاضر عدم وجود سجلات، و26 محضرًا لعدم وجود ميزان، و684 محضر خاص بالمخابز.

