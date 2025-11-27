محافظ دمياط يكرم طلاب المحافظة الفائزين بالمنتدى الأفرو–آسيوي للابتكار 2025

18 حجم الخط

شهد جسر الحضارة بكوبري دمياط التاريخي احتفالية مميزة نظمتها أكاديمية روبوتس كاسل، حيث قام الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتكريم أبطال منتخب مصر للابتكار الفائزين بالمنتدى الأفرو آسيوي 2025، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور علي خليفة مدير الأكاديمية، والدكتورة رحاب يوسف مدير التعليم العام، وسمير عتريس رئيس مدينة دمياط، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

إشادة بطلاب دمياط ومشاركتهم الدولية

وخلال الفعالية، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بنماذج مشرفة من طلاب المحافظة الذين مثلوا مصر في المنتدى الأفرو–الآسيوي للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا، مؤكدًا أن ما قدموه من أفكار مبتكرة ونتائج مشرفة يعكس قدراتهم على المنافسة الدولية، كما أشاد باحتضان جسر الحضارة لهذا الحدث بما يحمله من رمزية ثقافية تعزز رسالة دمياط في دعم الموهوبين.

محافظ دمياط يكرم أبطال الابتكار

دعم الدولة لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم

وأكد المحافظ أن ما حققه الطلاب يجسد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب ودعم قدراتهم الإبداعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل جهودًا متواصلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتوفير بيئة تساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها بالشكل الأمثل.





تقدير لجهود الأكاديمية والأسر

ووجه المحافظ شكرا خاصا لأكاديمية روبوتس كاسل والمدربين والمشرفين على ما بذلوه من إعداد علمي ومتابعة مستمرة أسهمت في تحقيق هذه النتائج، كما وجه تحية لأسر الطلاب التي قدمت الدعم والتشجيع، معتبرًا أن هذا النجاح نتيجة تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية.

إعلان النتائج وتكريم المراكز المتقدمة

وهنأ المحافظ الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل مازن فاضل ومحمد مصطفى على المركز الأول، فيما جاء محمد خليفة وأنس سلال ومحمود العفيفي ويحيى غالي وريان السنبارى وعمر سليم ويوسف عسل بالمركز الثاني، بينما حصل أحمد عطية وكريم عطية ومنار مصطفى وعمار سعد على المركز الثالث.





درع تقديري لمحافظ دمياط ونائبته

وفي ختام الاحتفالية، تسلم محافظ دمياط ونائبته درعًا تذكاريًا من الدكتور علي خليفة تقديرًا لدعمهما المستمر لأبناء المحافظة وحرصهما على تشجيع الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات العلمية.

