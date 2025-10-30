نائب محافظ دمياط تتفقد مركز الخدمات البريدية وتوجه بتركيب مظلات للمواطنين

أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية مفاجئة بمركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط، يرافقها سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وحرصًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وتفقدت نائب المحافظ سير العمل داخل المركز واطلعت على آلية تقديم الخدمات البريدية، كما استمعت إلى آراء المترددين حول مستوى الخدمة وسرعة الأداء، مؤكدة ضرورة مواصلة تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات لتحقيق رضا المواطنين.

توجيهات بتركيب مظلات وتنظيم حركة المترددين

وخلال الجولة، وجهت المهندسة شيماء الصديق بتركيب مظلات أمام مبنى مركز الخدمات البريدية استجابة لملاحظتها تزاحم المواطنين خلال فترات صرف الرواتب والمعاشات، حرصًا على راحتهم وحمايتهم من العوامل الجوية. كما شددت على تنظيم حركة الدخول والخروج لتسهيل تقديم الخدمة وضمان الانسيابية داخل المركز.

متابعة جاهزية شاشة ميدان الساعة لعرض افتتاح المتحف الكبير

واستكملت نائب المحافظ جولتها بتفقد شاشة العرض بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث تابعت أعمال الصيانة الفنية والتشغيل للتأكد من جاهزيتها الكاملة لعرض فعاليات احتفالية افتتاح المتحف الكبير، ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال التنسيقية والتجميلية بالميدان ليظهر بالمظهر الحضاري اللائق بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

