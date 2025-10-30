الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ دمياط تتفقد مركز الخدمات البريدية وتوجه بتركيب مظلات للمواطنين

نائب محافظ دمياط،
نائب محافظ دمياط، جولة بمركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط،

 أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية مفاجئة بمركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط، يرافقها سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وحرصًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وتفقدت نائب المحافظ سير العمل داخل المركز واطلعت على آلية تقديم الخدمات البريدية، كما استمعت إلى آراء المترددين حول مستوى الخدمة وسرعة الأداء، مؤكدة ضرورة مواصلة تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات لتحقيق رضا المواطنين.

 

 

 

 

 

توجيهات بتركيب مظلات وتنظيم حركة المترددين

وخلال الجولة، وجهت المهندسة شيماء الصديق بتركيب مظلات أمام مبنى مركز الخدمات البريدية استجابة لملاحظتها تزاحم المواطنين خلال فترات صرف الرواتب والمعاشات، حرصًا على راحتهم وحمايتهم من العوامل الجوية. كما شددت على تنظيم حركة الدخول والخروج لتسهيل تقديم الخدمة وضمان الانسيابية داخل المركز.

متابعة جاهزية شاشة ميدان الساعة لعرض افتتاح المتحف الكبير

 واستكملت نائب المحافظ جولتها بتفقد شاشة العرض بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث تابعت أعمال الصيانة الفنية والتشغيل للتأكد من جاهزيتها الكاملة لعرض فعاليات احتفالية افتتاح المتحف الكبير، ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال التنسيقية والتجميلية بالميدان ليظهر بالمظهر الحضاري اللائق بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف الكبير الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط جولة ميدانية مفاجئة دمياط رفع كفاءة الخدمات مدينة دمياط مركز الخدمات البريدية محافظ دمياط

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط خلال في زيارة مفاجئة لمستشفى الجلدية والتناسلية

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تتر السلم والثعبان 2، إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "متخذلنيش"

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

المزيد
الجريدة الرسمية