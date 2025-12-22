لجنة تسكين الوحدات الأولى بالرعاية تعقد اجتماعا برئاسة السكرتير العام المساعد بدمياط

18 حجم الخط

تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط، عقد اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد اجتماع لجنة تسكين الحالات المستحقة للوحدات السكنية الأولى بالرعاية وذلك لتوفير سكن بديل امن ومناسب للأسر المستحقة بمدينة رأس البر. الاجتماع جاء في اطار خطة المحافظة لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية وضمان استقرارها وتحسين ظروف حياتها المعيشية.



إجراء قرعة علنية لتسكين الأسر المستحقة



شهد الاجتماع إجراء قرعة علنية لتحديد تسكين الحالات المستحقة للوحدات السكنية بالمحافظة، حيث شملت القرعة الأسر التي صدر لها قرار ترميم، والتي كانت في حاجة ماسة إلى سكن بديل بعد تعرض منازلهم للإهلاك او التلف. وقد تقرر تسكين هذه الأسر في وحدات بديلة بمركز دمياط لتوفير بيئة سكنية ملائمة توفر لهم الاستقرار والراحة.

السكرتير العام المساعد يعقد اجتماع لجنة تسكين الحالات المستحقة للوحدات السكنية الاولى بالرعاية



التسكين وفق ضوابط ومعايير دقيقة لضمان العدالة



أكد السكرتير العام المساعد أن عملية التسكين تتم وفقا لضوابط ومعايير دقيقة تضمن تحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على استقرار الأسر المستحقة وتوفير سكن امن يلبي احتياجاتهم الأساسية.

كما أشار إلى أن المحافظة حريصة على متابعة جميع الحالات بعد التسكين لضمان حصول كل أسرة على الدعم والرعاية اللازمة.



متابعة مستمرة لضمان راحة المواطنين



يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة تتبعها محافظة دمياط لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا، حيث يتم متابعة جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي والتأكد من تنفيذها بالشكل الأمثل، بما يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالمواطنين وحرصها على تحسين مستوى المعيشة لهم.

