أفضل طريقة للعناية بالشعر في الطقس البارد

الشعر
الشعر
الشعر زينة الفتاة؛ لذا تحرص الفتيات كثيرا على العناية به من حيث التنظيف والتمشيط والترطيب يوميا حفاظا على مظهره ولمعانه.

وفى فصل الشتاء يتأثر الشعر كثيرا لبرودة الطقس والهواء، والماء الساخن عند الاستحمام، ما يفقده زيوته الطبيعية وبالتالى يصبح جاف وأكثر هيشان.

أفضل طريقة للعناية بالشعر فى الطقس البارد 

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل: إن هناك خطوات روتينية للعناية بالبشرة فى الطقس البارد، منها:

  • استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الأرجان، وزيت اللوز الحلو، ويفضل عمل حمام زيت مرة أو مرتين أسبوعيا.
  • عمل ماسكات مغذية مثل ماسك الزبادي والعسل، وماسك الأفوكادو وزيت الزيتون، وماسك الموز وزيت جوز الهند، تستخدم مرة أسبوعيا لترطيب عميق.
  • اختيار شامبو وبلسم مرطب، يفضل أن يكونا خاليين من السلفات القاسية للحفاظ على الزيوت الطبيعية للشعر.
  • تقليل غسل الشعر، حيث يجب غسل الشعر 2 إلى 3 مرات أسبوعيا كافى لتجنب الجفاف.
  • استخدام كريمات أو سيروم مرطب
    خاصة بعد الاستحمام وعلى شعر رطب قليلا.
  • ترطيب الشعر من الداخل
    لا يقتصر الترطيب على العناية الخارجية فقط، بل يجب الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء.
  • تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين E، وأوميجا 3، والبروتينات
    أخطاء شائعة يجب تجنبها في الشتاء.
  • عدم الإفراط في استخدام الماء الساخن وعدم الإكثار من أدوات تصفيف الشعر الحرارية.
