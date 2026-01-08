الخميس 08 يناير 2026
اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% عند مستوى 41859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 51414 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.07%  عند مستوى 19093 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% عند مستوى 4598 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88%  عند مستوى 12987 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 17275 نقطة، وتراجع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33%  عند مستوى 4555 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة الثلاثاء 

وكانت قد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقى تراجعا عند 2.934 تريليون جنيه لتخسر نحو 25 مليار جنيه.  

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54%  عند مستوى 40676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 50061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5%  عند مستوى 18505 نقاط، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14%  عند مستوى 4532 نقطة. 

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 17098 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات العام 2026، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 50440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17343 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

