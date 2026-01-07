بالأسماء، كلب ضال يعقر 3 أطفال في الفيوم

18 حجم الخط

أصيب 3 أطفال من الفيوم بجروح بالوجه والقدمين، بعدما هاجمهم كلب ضال في محيط قريتي منشأة الجمال ودبانة الصغيرة، التابعتين لمركز طامية، وتم نقلهم إلي مستشفي طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتمكن الأهالي من الكلب الضال، وانهالوا عليه ضربًا حتى نفق.

تفاصيل الواقعة بالاسماء

كان مستشفى طامية المركزي، استقبل الأطفال " حمزة.ن.ح "، 5 سنوات، و" أحمد.ص.ج " 6 سنوات، و" جنا.ع.م، 6 سنوات، جميعهم مُقيمين في قرية منشأة الجمال التابعة لدائرة مركز شرطة طامية، مصابين بعقر كلب في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين، ومغادرتهم جميعًا المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية

أعداد المصابين بعقر الكلاب وتكلفة علاجهم في عام 2025

وسبق أن قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أن عدد المصابين بعقر الكلاب الضالة عام 2025 بلغ مليون و400 ألف حالة وتكلفت علاج مليار و700 مليون جنيه

وتعالج حالات عقر الكلاب فى المستشفيات الحكومية مجانا، بتناول 4 جرعات من اللقاح وجرعة من المصل حسب الحالة، لتصل تكلفة العلاج للشخص الواحد حوالى 1250 جنيهًا.

طبيعة مصل الكلب والأعراض المحتملة

و مصل عضة الكلب هو عبارة عن تطعيم أو لقاح الكلب أو السعار والذي يعني إعطاء الطفل أو المريض جرعة من فيروس مرض الكلب أو السعار، وهو فيروس مقتول بحيث يقوم جهاز المناعة لدي الطفل بالتعرف علي الفيروس ومن ثم السيطرة عليه بسرعة ومنع تطور المرض في حال تعرض الطفل للعض.

وتتضمن الأعراض الأولية لداء الكلب؛ الحمى، الألم أو الوخز في موضع الجرح، وكلما تقدم المرض قد يواجه المريض الهلوسة والأرق أو الإختلال العقلى، وعمومًا يظهر المرض في الشكلين التاليين:

داء الكلب الهياجي: يظهر في شكل فرط النشاط،الهياج، رهاب الماء ورهاب الهواء أحيانًا، وتحدث الوفاة عادة نتيجة توقف عضلات التنفس بعد مضي بضعة أيام.

داء الكلب الشللي: وهو أقل شيوعًا، وفيه تصاب العضلات تدريجيًا بالشلل الذي يبدأ من موضع العقر أو الخدش، ثم يتطور ببطء وصولًا إلى الغيبوبة ثم الوفاة.

وحسب تعريف منظمة الصحة العالمية للتشخيص الإكلينيكي لحالات السعار البشرية، فإنه يستند إلى ظهور أعراض عصبية (التهاب بالمخ) على الشخص المصاب تتطور إلى الغيبوبة والوفاة بالإضافة إلى تاريخ تعرض للعقر أو الخدش من حيوان يشتبه إصابته بالسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.