استنفد درجات التقاضي، تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طفل بالفيوم

نفذت مصلحة السجون المصرية، حكم الإعدام شنقا بحق المتهم "حسين.خ.أ "، مقيم بقرية الحريشي، وذلك عقب استنفاد كافة درجات التقاضي، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الفيوم، ليصبح باتا ونهائيا، وتم تنفيذ الحكم، وإيداع الجثمان لمشرحة المستشفى وتسليمه لأسرته لدفنه.

كانت محكمة جنايات الفيوم ، في أول سبتمبر من عام 2022، قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا؛ لثبوت إدانته بقتل الطفل "محمد.حماد.م" مقيم بقرية سنرو بعدما استدرجه لمنزله، لسرقة التروسيكل الخاص به، وذلك بعد ورود تقرير فضيلة مفتى الجمهورية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر مايو 2022، حينما أقدم المتهم على قتل الطفل محمد حماد محمد حامد، 15 سنة، بعدما استدرجه إلى منزل لتناول الإفطار، وسدد له عدة طعنات ليسرق التروسيكل الخاص به.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طفل، 15 سنة، مكبل اليدين والقدمين، وجسده ممزق، وملقى في مجرى مائي بقرية الحريشي بنطاق مركز شرطة الفيوم، وتبينّ أنّ الطفل يدعى محمد حماد ومقيم قرية سنرو القبلية بنطاق مركز شرطة أبشواي، وأنّه مبلغ باختفائه، بعدما خرج للعمل سائق تروسيكل في الأسواق.

تم تشكيل فريق بحث لضبط الجاني، وتبينّ أنّ حسين "المتهم"، صديق المجني عليه، وكان يعمل سائق أيضًا، خطط لاستدراجه لمنزله وأصر عليه لتناول الإفطار معه في المنزل، وحينما وصل إلى منزله سدد له عدة طعنات، وسقط جثة هامدة، وذلك لمروره بأزمة مالية إثر اقتراب زواجه.

وفور إنهاء جريمته، أخذ جثة المجني عليه في التروسيكل، ثم ألقاه في مجرى مائي بنطاق القرية، وقام ببيع التروسيكل مقابل 4 آلاف جنيه.

تمكن فريق البحث، من حل لغز الجريمة، كما ألقوا القبض على الجاني الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها، وتم عرضه على النيابة التي تولت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

