نقيب معلمي الإسماعيلية: وكلنا محاميا في قضية التعدي على مدرس بمقص

أكد محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، عن دور النقابة لخدمة المعلم معنويا وماديا، مشيرا إلى أنه كان للنقابة دور كبير في إظهار حق المعلم المصاب والمعتدى عليه بمقص بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بالمستقبل والتابعة لإدارة أبو صوير التعليمية.

متابعة القضية بأقسام الشرطة

وأشار إلى أن النقابة قامت بتكليف محامي بمتابعة القضية بأقسام الشرطة والنيابات مما كان له أكبر أثر في نيل المعلم حقه، حيث تم الحكم بثلاث سنوات سجن وغرامة ٢٠ ألف جنيه مع التنفيذ، هذا بخلاف الجهود الاخرى التي تبذلها النقابة لخدمة المعلمين لحل مشاكلهم سواء بالمديرية او الإدارات التعليمية.

الإعلان عن عدد من العمرات المجانية

وأشار نقيب معلمي الإسماعيلية عن سعادة المعلمين بالإعلان عن الثلاث عمرات المجانية التي تمت عن طريق القرعة والمهداة من خلف زناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب والتي تمت بكل حيادية وشفافية، كما تم الإعلان عن 6 رحلات عمرة للمعلمين بالإسماعيلية منها رحلة لمحمد العدوي لجهوده العظيمة لخدمة المواطنين، حيث خصص النائب له رحلة خاصة له، كما خصص رحلة لمعلمي التل الكبير ورحلة لمعلمي القصاصين و3 رحلات عمرة لمعلمي الاسماعيلية.

تطوير مقر النقابة بالتل الكبير

من جانبه استعرض محمد فؤاد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالتل الكبير، إنجازات اللجنة وعرض خطة اللجنة لتطوير العمل النقابي باللجنة.

وأعلن محمد حسين بتقديم دعم من النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية للجنة النقابية بالتل الكبير على أن يخصص لتطوير صالة أفراح اللجنة النقابية للمعلمين بالتل الكبير.

تخصيص مصايف المعلمين بفايد

وأشار إلى إنجازات النقابة، حيث تم صيانة وتطوير البنية التحتية والتي كانت تهدد مبنى النقابة بالانهيار من تأثير المياه الجوفية، كما تحدث عن دور النقابة الغير مسبوق لشراء أتوبيس خاص بالنقابة لأول مرة، كما تم شراء ٣ شاليهات تخصص لمصايف للمعلمين بمدينة فايد.

كما أشاد بموقف نقابة المعلمين بالإسماعيلية من تنمية موارد النقابة، مما أتاح الفرصة لزيادة الخدمة المقدمة للمعلم مما ساعد على رفع قيمة مكأفاة صندوقي التكافل الاجتماعي والرعاية الصحية مع تحسين الخدمة المقدمة للمعلمين.

وشدد محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية على عدم السماح لاصطحاب المعلم بسيارات الشرطة حفاظا على كرامة المعلم، حيث إن المادة ٢ بقانون رقم ٧ من النائب العام عبد المجيد محمود تنص على ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس نقابة المعلمين بالإسماعيلية برئاسة محمد حسين رئيس النقابة الفرعية، اجتماعه بمقر النقابة بمركز ومدينة التل الكبير، وبحضور محمد فؤاد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالتل الكبير، ومحمد زكي مدير إدارة التل الكبير التعليمية، ووفاء الشنواني وكيل إدارة التل الكبير التعليمية، وعلاء عفيفي وكيل إدارة القصاصين التعليمية ورئيس التوجيهات الفنية بالإسماعيلية، أحمد عبد المنعم أمين صندوق اللجنة النقابية للمعلمين بالتل الكبير، وحسن النجار أمين عام اللجنة النقابية للمعلمين بالتل الكبير، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للمعلمين بالتل الكبير.

