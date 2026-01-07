محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي للكنائس

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن مواصلة فِرق المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة وفريق التواصل المجتمعي في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية، بالكنائس والكاتدرائيات بكافة مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية.

المرور الميداني على الفرق الطبية

وحرصت الدكتورة ريم على المرور الميداني وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بكنائس المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرافقها الدكتور إسلام القصاص مدير إدارة الإسماعيلية الصحية، مؤكدة حرص مديرية الصحة على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومرتادي كنائس محافظة الإسماعيلية، خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو

عقد مسابقات للأطفال

كما أجرى فريق التواصل المجتمعي برئاسة الدكتورة أميرة عبد الرحيم مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، مسابقات عن المعلومات الصحية العامة للأطفال وتقديم الهدايا والحلوى للأطفال الفائزين.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مع متابعة لحظية من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتشار الفِرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين.

