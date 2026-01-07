الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي للكنائس

جانب من خطة التأمين
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن مواصلة فِرق المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة وفريق التواصل المجتمعي في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية، بالكنائس والكاتدرائيات بكافة مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد

المجلس الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية يناقش ضوابط العملية التعليمية

 

المرور الميداني على الفرق الطبية 

وحرصت الدكتورة ريم على المرور الميداني وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بكنائس المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرافقها الدكتور إسلام القصاص مدير إدارة الإسماعيلية الصحية، مؤكدة حرص مديرية الصحة على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومرتادي كنائس محافظة الإسماعيلية، خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. 

جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو

عقد مسابقات للأطفال 

كما أجرى فريق التواصل المجتمعي برئاسة الدكتورة أميرة عبد الرحيم مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، مسابقات عن المعلومات الصحية العامة للأطفال وتقديم الهدايا والحلوى للأطفال الفائزين. 

جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مع متابعة لحظية من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتشار الفِرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين.

جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو
جانب من خطة التأمين الطبي، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية بالاسماعيلية الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الفرق الطبية 100 مليون صحة الكنائس عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد

جامعة الإسماعيلية الأهلية تستعرض حصاد أنشطتها الطلابية لعام 2025

فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية

حفاظا على الصحة العامة، البيئة تتصدى لأصحاب مكامير الفحم المخالفة بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كاف يستعرض 22 هدفا في دور الـ16 لأمم أفريقيا (فيديو)

الجيش الأمريكي يحتجز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في شمال المحيط الأطلسي

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

الليلة، عرض آخر 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد الذات الإلهية

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية