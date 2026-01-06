التضامن الاجتماعي يواصل دعم الأسر الأَولى بالرعاية بتوزيع بطاطين ومواد غذائية ولحوم

18 حجم الخط

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية الداعمة على مستوى المحافظة.



تنفيذ مبادرة أسبوع الخير

وذلك ضمن مبادرة «أسبوع الخير» التي أطلقها اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وضمن جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية والدعم الغذائي المباشر والاحتياجات الملحة للأسر الأولى بالرعاية.

جانب من فاعليات المبادرة، فيتو



توزيع بطاطين على عدد من الأسر

وقامت المديرية بتوزيع بطاطين على ٢٥٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية كمرحلة أولى بمركز والإغاثة، إدارة أبوصوير، القنطرة غرب، الإسماعيلية، وذلك استنادًا إلى قاعدة البيانات المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

جانب من فاعليات المبادرة، فيتو



كما تم عقد ندوة استهدفت ١٥٠ أسرة عن المشروطية الصحية وضرورة متابعة الوحدة الصحية والمشروطية الدراسية، وضرورة الالتزام بالمدارس، ومساعدتهم في كيفية البحث عن فرص عمل، والآثار المترتبة على زواج القاصرات، وختان الإناث، وأهمية التعليم موجهة لغير القادرين على القراءة والكتابة للالتحاق بفصول محو الأمية.

كما تناولت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأسر للخروج من العوز إلى الإنتاجية.

بالإضافة لعرض الخدمات التي يقدمها بنك ناصر من برنامج مستورة أو تحويشة أو تقديم الدعم للمقبلين على الزواج من بنك ناصر ومن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبعض الجمعيات والمؤسسات التي تقدم قروض دوارة أو تقوم بالتدريب على بعض المهن للتمكين للاقتصادي.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في توزيع المواد الغذائية والبطاطين واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن خطة تمتد حتى شهر رمضان المبارك، وذلك بالتوازي مع فعاليات مبادرة «أسبوع الخير» التي تستهدف توزيع ٣٥ ألف وجبة مطهية وطازجة على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشريكة، بما يعزز من منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم الغذائي والإنساني إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفق آليات دقيقة ومعايير واضحة.

