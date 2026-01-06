حفاظا على الثروة الحيوانية، بيطري الإسماعيلية تواصل جهودها التوعوية

18 حجم الخط

قامت إدارة الإرشاد البيطري بإدارة التل الكبير بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بتنفيذ ندوة توعوية شاملة حول مرض إنفلونزا الطيور.

وتناولت خلالها أساليب الوقاية السليمة، ومبادئ التربية المنزلية الآمنة، بالإضافة إلى توضيح الطريقة الصحيحة للذبح الآمن وآليات التخلص من مخلفات الذبح والطيور النافقة بصورة صحية تحدّ من انتشار الأمراض.

تعليمات التعامل مع الأمراض

وأكدت على ضرورة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية فورًا عند ملاحظة زيادة في أعداد الطيور النافقة أو ظهور أي أعراض مرضية، مع تجنب احتكاك الأطفال والمرضى وكبار السن بالطيور الحية، مشددة على أن الوقاية تظل دائمًا خيرًا من العلاج، فضلًا عن أهمية التحصين ودوره في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

المرور على عدد من العيادات

وعلى جانب آخر، تم المرور على عدد من العيادات والمنشآت البيطرية بنطاق قرية أبو عيادة، بالقصاصين، وأكد دكتور زكريا هاشم مدير مديرية، أنه تم إجراء المعاينات اللازمة لاستصدار التراخيص، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دقيقة على الأدوية البيطرية المتداولة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية المعتمدة.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا للدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية في تعزيز الرقابة البيطرية، والارتقاء بخدمات رعاية الحيوان، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتفتيش الدوري على الصيدليات والمنشآت البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.