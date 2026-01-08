مياه الفيوم تستعد لمواجهة أزمات السدة الشتوية

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإستباقية لمواجهة تأثيرات السدة الشتوية وأعمال تطهير الترع بقرى المحطات النقالي البالغ عددها ست محطات بمراكز إطسا وسنورس ويوسف الصديق.

محطات التنقية النقالي المتأثرة

وقال المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم: إن أعمال التطهير المصاحبة للسدة الشتوية، تتسبب في ارتفاع نسب العكارة، علاوة على نقص منسوب المياه نتيجة هذه الأعمال، ما يؤثر على انتظام التشغيل بعدد من المحطات النقالي، وهي (سنورس ١ و٢، بني عتمان، الريان، أبو جندير، البرنس).

إيقاف مؤقت لمحطات التنقية النقالي

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم بشكل مؤقت إيقاف تشغيل المحطات المشار إليها لحين التأكد من انخفاض نسب العكارة واستقرار جودة المياه، على أن يتم إعادة تشغيلها فور تحسن المؤشرات الفنية والمعملية، ويتم إعداد الموازنات الفنية اللازمة لشبكات المياه لضمان وصول المياه للمناطق المتأثرة طوال فترة السدة الشتوية.

توفير المياه المناطق المتضررة

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الشركة توفر سيارات مياه شرب نقية متنقلة مجانًا لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة توقف المحطات، ويمكن طلب السيارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون محمول أو أرضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب، أن أعمال الرصد والمتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة من قِبل فرق العمل المختصة لضمان سرعة الاستجابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.