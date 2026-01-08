الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تستعد لمواجهة أزمات السدة الشتوية

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإستباقية لمواجهة تأثيرات  السدة الشتوية وأعمال تطهير الترع بقرى المحطات النقالي البالغ عددها ست محطات بمراكز إطسا وسنورس ويوسف الصديق.

محطات التنقية النقالي المتأثرة

وقال المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم: إن أعمال التطهير المصاحبة للسدة الشتوية، تتسبب في ارتفاع نسب العكارة، علاوة على نقص منسوب المياه نتيجة هذه الأعمال، ما يؤثر على انتظام التشغيل بعدد من المحطات النقالي، وهي (سنورس ١ و٢، بني عتمان، الريان، أبو جندير، البرنس).

إيقاف مؤقت لمحطات التنقية النقالي

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم بشكل مؤقت إيقاف تشغيل المحطات المشار إليها لحين التأكد من انخفاض نسب العكارة واستقرار جودة المياه، على أن يتم إعادة تشغيلها فور تحسن المؤشرات الفنية والمعملية، ويتم إعداد الموازنات الفنية اللازمة لشبكات المياه لضمان وصول المياه للمناطق المتأثرة طوال فترة السدة الشتوية.

توفير المياه المناطق المتضررة

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الشركة توفر سيارات مياه شرب نقية متنقلة مجانًا لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة توقف المحطات، ويمكن طلب  السيارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون محمول أو أرضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب، أن أعمال الرصد والمتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة من قِبل فرق العمل المختصة لضمان سرعة الاستجابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اعمال التطهير الخط الساخن 125 رئيس شركة مياه الشرب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف محافظة الفيوم محطات التنقية مياه الفيوم

مواد متعلقة

حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع، تحويل 5 مدن جديدة إلى خضراء "الأبرز" (فيديوجراف)

أسبوع حافل باللقاءات والمشروعات، حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال 7 أيام (فيديوجراف)

أخبار مصر اليوم: تفاصيل انطلاق التصويت بانتخابات النواب في الـ30 دائرة الملغاة.. 6 اتفاقيات جديدة بين القاهرة والبنك الأوروبي للتنمية.. بشرى سارة بشأن حالة الطقس

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

من “حدائق الفسطاط” إلى “زايد الجديدة”، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

أبرزها إتاحة السداد الإلكتروني لعدادات المياه، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع

ads

الأكثر قراءة

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

شيخ الأزهر يهنئ العلامة أبو موسى بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2026

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا

تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر طن الألومنيوم يسجل 3086 دولارا بالسوق العالمي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية