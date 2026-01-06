إحباط محاولة تهريب 10 أطنان دقيق مدعم إلى السوق السوداء بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله بالأسواق، ومنع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مهربة للاستهلاك، وأسفرت الحملة عن تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين، تمكنت من ضبط 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم معاد نخله وتعبئته زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 10 أطنان، محملة على سيارة نقل ومعدة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتسليم المتهم حضوريا لمركز شرطة الفيوم.

كما حررت الحملة 35 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محلات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتابع أنه شدد أيضا بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر.

