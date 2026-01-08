حرس الحدود يصطدم بسموحة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر

18 حجم الخط

يواجه فريق حرس الحدود نظيره سموحة، اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

موعد مباراة حرس الحدود وسموحة

ومن المقرر أن تقام مباراة حرس الحدود وسموحة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب حرس الحدود، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة حرس الحدود وسموحة

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورتس 2، الناقل الحصري لمباريات كأس مصر.

يذكر أن فريق سموحة حقق فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر،ليصعد إلى دور الـ16، بينما تأهل حرس الحدود لذات الدور بعد الفوز على الإسماعيلي 3-1.

طاقم حكام مباراة سموحة وحرس الحدود

محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه الثنائي علاء عبد الباسط ويارا عاطف، مساعدين أول وثاني، عبد الرحمن صالح حكم رابع

وكانت بطولة كأس مصر قد شهدت مفاجأة مدوية بخروج النادي الأهلي من دور الـ32، عقب خسارته أمام فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

