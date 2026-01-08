الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حرس الحدود يصطدم بسموحة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر

سموحة،فيتو
سموحة،فيتو
18 حجم الخط

يواجه فريق حرس الحدود نظيره سموحة، اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة حرس الحدود وسموحة 

ومن المقرر أن تقام مباراة حرس الحدود وسموحة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب حرس الحدود، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة حرس الحدود وسموحة 

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورتس 2، الناقل الحصري لمباريات كأس مصر. 

يذكر أن  فريق سموحة حقق فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر،ليصعد إلى دور الـ16، بينما تأهل حرس الحدود لذات الدور بعد الفوز على الإسماعيلي 3-1.

طاقم حكام مباراة سموحة وحرس الحدود 

محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه الثنائي علاء عبد الباسط ويارا عاطف، مساعدين أول وثاني، عبد الرحمن صالح حكم رابع

وكانت بطولة كأس مصر قد شهدت مفاجأة مدوية بخروج النادي الأهلي من دور الـ32، عقب خسارته أمام فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر مباراة سموحة وحرس الحدود مباراة حرس الحدود وسموحة مباريات كاس مصر يارا عاطف بطولة كأس مصر

مواد متعلقة

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

علي ماهر يرفض طلب الأهلي بضم مهاجم سيراميكا

الأهلي يقترب من إنهاء صفقة عمرو الجزار

حسام حسن يبدأ الاستعداد لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أيوب الكعبي

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

اتحاد الكرة ينعي والد عصام عبد الفتاح

ads

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

سعر الفراخ اليوم الخميس 8 يناير 2026

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب شبورة كثيفة تعوق الرؤية

زمن موسى صبري، عبد الناصر يجبره على الكتابة عن "العلاقات الزوجية" والسادات يستعين به في خطبه

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية