علي ماهر يرفض طلب الأهلي بضم مهاجم سيراميكا

تمسك علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، برفضه انتقال مروان عثمان"اوتاكا" مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي رفض علي ماهر انتقال مهاجمه إلى النادي الأهلي في ظل رغبته في المنافسه على لقب الدوري أو الحصول على المركز الثالث للمشاركة في البطولات الأفريقية.

يذكر أن مروان عثمان  تلقى اتصالات من المسئولين في الأهلي طالبوه بعدم التوقيع لأي فريق وانتظار انهاء صفقته مع نادي سيراميكا.

وأبدى اللاعب ترحيبا بالانتقال للأهلي خلال يناير الجاري، وطالب ناديه بتسهيل خطوة انتقاله للقلعة الحمراء، ولكن يبدو أن الأمور لن تسير فى هذا الاتجاه بسبب رفض علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا الاستغناء عن اللاعب في يناير الجاري.

في الوقت نفسه، أكد مسئولو سيراميكا أن أوتاكا ليس للبيع خلال يناير الجاري على أقل تقدير بناءً على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق، الذي تمسك ببقاء اللاعب من أجل استمرار النتائج القوية التي يُحققها الفريق هذا الموسم.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، الثلاثاء قبل الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

