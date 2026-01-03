العدد (695) من «فيتو» وأبرز عناوينه: سفريات‭ ‬وزراء‭ ‬مدبولى‭ ‬خلال‭ ‬2025.. حكومة ابن بطوطة !

18 حجم الخط

عصام‭ ‬كامل‭ ‬يكتب‭: ‬مفاجأة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.. ‬لا‭ ‬سحر‭ ‬ولا‭ ‬شعوذة‭!‬

سفريات‭ ‬وزراء‭ ‬مدبولى‭ ‬خلال‭ ‬2025

حكومة ابن بطوطة !

193 زيارة لـ15 وزيرا استغرقت 566 يوما.. والموازنة العامة للدولة تدفع الثمن

رانيا المشاط تتصدر بـ 37 مهمة امتدت لـ 90 يوما وزيرالبترول يزور 37 دولة آخرها لبنان فى 110 أيام

28 يوما قضاها وزير الصحة بين القمم والمعارض فى 8 دول

21 رحلة خارجية لوزير السياحة طوال 63 يوما

قنبلة «صومالى لاند»

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يشعل منطقة القرن الإفريقي..خطوط مصرية حمراء أمام جنون «النتن»..ودولة عربية وراء التصعيد

صدمة الخروج من الكأس تربك صفقات الأهلى

ملامح خريطة البرلمان الجديد.. وإعادة هيكلة تجتاح الأحزاب بعد ورطة الانتخابات

د.السيد البدوى لـ«فيتو»:

ترشحت لرئاسة «الوفد» لتصويب المسار.. ولا مساس بـ«بيت الأمة»

الخسائر تضرب قطاع الدواجن.. والمربون: أوقفوا الاستيراد

التجربة الزنكلونية!

حكاية 3 مرشحات بالشرقية أنصفتهن «الوطنية للانتخابات» بعد إعلان خسارتهن

التصنيفات الوهمية..جامعات تشتري مراكز متقدمة فى قوائم تجارية ومؤشر النزاهة يفضح المستور

الإمام أبو حامد الغزالي من العالم الآخر ردًا على «الخشت»: لم أكن يومًا عدوًا للعقل ولا بلوغ لليقين بدونه

عودة البطولات النسائية إلى الشاشة الصغيرة

آسر ياسين: بينى وبين أسماء جلال كيميا كبيرة

