السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (695) من «فيتو» وأبرز عناوينه: سفريات‭ ‬وزراء‭ ‬مدبولى‭ ‬خلال‭ ‬2025.. حكومة ابن بطوطة !

فيتو
18 حجم الخط

عصام‭ ‬كامل‭ ‬يكتب‭: ‬مفاجأة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.. ‬لا‭ ‬سحر‭ ‬ولا‭ ‬شعوذة‭!‬

سفريات‭ ‬وزراء‭ ‬مدبولى‭ ‬خلال‭ ‬2025

حكومة ابن بطوطة !

193 زيارة لـ15 وزيرا استغرقت 566 يوما.. والموازنة العامة للدولة تدفع الثمن

رانيا المشاط تتصدر بـ 37 مهمة امتدت لـ 90 يوما وزيرالبترول يزور 37 دولة آخرها لبنان فى 110 أيام

28 يوما قضاها وزير الصحة بين القمم والمعارض فى 8 دول

21 رحلة خارجية لوزير السياحة طوال 63 يوما

قنبلة «صومالى لاند»

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يشعل منطقة القرن الإفريقي..خطوط مصرية حمراء أمام جنون «النتن»..ودولة عربية وراء التصعيد

صدمة الخروج من الكأس تربك صفقات الأهلى

ملامح خريطة البرلمان الجديد.. وإعادة هيكلة تجتاح الأحزاب بعد ورطة الانتخابات

د.السيد البدوى لـ«فيتو»:

ترشحت لرئاسة «الوفد» لتصويب المسار.. ولا مساس بـ«بيت الأمة»

الخسائر تضرب قطاع الدواجن.. والمربون: أوقفوا الاستيراد

التجربة الزنكلونية!

حكاية 3 مرشحات  بالشرقية أنصفتهن «الوطنية للانتخابات» بعد إعلان خسارتهن

التصنيفات الوهمية..جامعات تشتري مراكز متقدمة فى قوائم تجارية ومؤشر النزاهة يفضح المستور

الإمام أبو حامد  الغزالي من العالم الآخر ردًا على «الخشت»: لم أكن يومًا عدوًا للعقل ولا بلوغ لليقين بدونه

عودة البطولات النسائية إلى الشاشة الصغيرة

آسر ياسين: بينى وبين أسماء جلال كيميا كبيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء سفريات‭ ‬وزراء‭ ‬مدبولى‭ حكومة ابن بطوطة الموازنة العامة رانيا المشاط وزيرالبترول لبنان وزير الصحه صومالي لاند الأهلي د السيد البدوى الوفد قطاع الدواجن الوطنية للانتخابات الإمام أبو حامد الغزالي آسر ياسين

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

الأهلي يرد علي تصريحات كوليبالي وفيفا تنصف النادي (تقرير)

فنزويلا بين انهيار العملة والتضخم المرتفع والارتهان للنفط

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 17 من دوري المحترفين

انتخابات النواب، طوابير أمام لجنة جواهر ببولاق الدكرور عقب انتهاء استراحة القضاة (فيديو وصور)

التشكيل الرسمي لمباراة السنغال والسودان في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads