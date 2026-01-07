بعد انتقاد ترامب لرواتب المديرين الباهظة وإيقاف صرف الأرباح، انخفاض أسهم شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح لـ شركات الدفاع الأمريكية بتوزيع أرباح أو إعادة شراء أسهمها حتى تُعالج هذه الشركات شكاواه بشأن هذا القطاع.

ترامب ينتقد شركات المقاولات الدفاعية

وانتقد ترامب في منشور مطول على منصة "تروث سوشيال"، رواتب المديرين التنفيذيين في شركات المقاولات الدفاعية، واصفًا إياها بأنها "باهظة وغير مبررة بالنظر إلى بطء هذه الشركات الدفاعية في تسليم المعدات الحيوية لجيشنا وحلفائنا"

وتسبب منشور ترامب فى انخفاض أسهم شركات "جنرال دايناميكس"، و"لوكهيد مارتن"، و"نورثروب جرومان" بنحو 2% لكل منها.

إحصائية مبيعات السلاح الأمريكي في 2024

وفي يناير 2025 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكى لحكومات أجنبية العام الماضي ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب خلال حملته الانتخابية قبل تنصيبه، الشركاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالإنفاق أكثر على الدفاع، لتصبح مساهمة كل دولة 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي للحلف البالغ 2% وهو مستوى لم تبلغه حاليا أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.

وشملت المبيعات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 طائرات من طراز إف-16 (F-16) وتحديثات بقيمة 23 مليار دولار لتركيا، وطائرات مقاتلة من طراز إف-15 (F-15) بقيمة 18.8 مليار دولار لإسرائيل، ودبابات أبرامز M1A2 Abrams بقيمة 2.5 مليار دولار لرومانيا.

وغالبا ما تدخل الطلبات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 في قائمة الطلبات المتراكمة لصانعي الأسلحة الأمريكيين الذين يتوقعون أن الطلبات الخاصة بمئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وزيادة طلبات المركبات المدرعة ستعزز نتائجهم في الأرباع القادمة.

