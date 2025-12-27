السبت 27 ديسمبر 2025
هدية ترامب في عيد الميلاد، نيجيريا تكشف الأسلحة الأمريكية المستخدمة ضد "داعش"

إطلاق صاروخ من سفينة حربية أمريكية على أهداف لداعش، فيتو
بعد حديث الرئيس دونالد ترامب عن الضربات التي شنتها واشنطن على تنظيم “داعش”، كشفت نيجيريا عن نوع الأسلحة المستخدمة في تلك الهجمات.


وكان الرئيس الأمريكي، قال في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو” نشرت يوم الجمعة، إنه هو من قرر توقيت الضربات. 

وأضاف: «كانوا سينفذونها في وقت أبكر، وقلت: لا، دعونا نقدم هدية عيد الميلاد».

وفي بيان صادر عنه، أعلن وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس، أن الجيش الأمريكي استخدم صواريخ موجهة أُطلقت من طائرات مسيرة في الضربات التي نفذها يوم عيد الميلاد ضد إرهابيين في شمال غرب نيجيريا.

وقال إدريس: "تم نشر 16 ذخيرة دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) باستخدام طائرات مسيرة من طراز (إم كيو 9 ريبر)، ما أدى إلى تحييد عناصر تنظيم داعش المستهدفين الذين كانوا يحاولون التسلل إلى نيجيريا عبر ممر منطقة الساحل" الإفريقي.

 

هجمات مشتركة

أضاف إدريس أن الهجوم نفذ "بمشاركة كاملة من القوات المسلحة النيجيرية"، وبموافقة صريحة من الرئيس بولا تينوبو.

وأثار إعلان ترامب عن الضربات مخاوف لدى النيجيريين من احتمال تعرض سيادتهم للخطر.

وكان وصول المعلومات بطيئا من مناطق ريفية في ولايتي سوكوتو وكوارا في شمال غرب البلاد، اللتين ذكرت الحكومة النيجيرية أنهما استهدفتا بالغارات.

وتضاربت التفاصيل الواردة في البيانات الرسمية لنيجيريا والولايات المتحدة في بعض الأحيان، ربما بسبب تراجع واشنطن عن إصدار بيان مشترك مع أبوجا، وفقا لوزير الخارجية النيجيري يوسف توجار.

وفي تصريحات بدت متوافقة مع مقطع فيديو نشرته واشنطن ويظهر إطلاق قذائف من سفينة حربية ترفع علما أمريكيا، قال إدريس إن "الضربات شنت من منصات بحرية متمركزة في خليج غينيا، بعد جمع معلومات استخباراتية مكثفة، وتخطيط عملياتي دقيق، واستطلاع شامل".

