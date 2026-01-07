وزارة الدفاع البريطانية: ساعدنا القوات الأمريكية في الاستيلاء على ناقلة النفط الروسية

الأربعاء 07 يناير 2026
ناقلة النفط الروسية، كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، عن مساعدتها للولايات المتحدة في عملية الاستيلاء على ناقلة النفط الروسية في المحيط الأطلسي.

 

بريطانيا تساعد أمريكا في عملية ناقلة النفط الروسية

وحسب بيان الدفاع البريطانية، فإن قوات المملكة المتحدة المسلحة قدمت الدعم العملياتي المخطط له مسبقًا، بما في ذلك التمركز، للأصول العسكرية الأمريكية التي تعترض بيلا 1 في الفجوة بين بريطانيا وأيسلندا وجرينلاند بعد طلب أمريكي للمساعدة.

 

وقالت وزارة الدفاع، إن ناقلة النفط البريطانية RFA Tideforce قدمت الدعم للقوات الأمريكية في ملاحقة واعتراض سفينة النفط الروسية، في حين قدمت قواتها الجوية الدعم للمراقبة من الجو، واستمرت في ذلك.

اعتراض ناقلة النفط أثناء توجهها إلى روسيا 

وأشارت الوزارة، إلى أن القوات المسلحة البريطانية أظهرت اليوم مهارة واحترافية في دعم اعتراض أمريكي ناجح للسفينة أثناء توجهها إلى روسيا.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن هذا الإجراء يشكل جزءا من الجهود العالمية للقضاء على خرق العقوبات.

واتهم وزير الدفاع البريطاني، سفينة النفط بأنها جزء من محور روسي إيراني للتهرب من العقوبات الذي يغذي الإرهاب والصراع والبؤس من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.

وشدد على أن الولايات المتحدة هي أقرب شريك دفاعي وأمني للمملكة المتحدة.

وأضاف الوزير البريطاني: أن "عمق علاقتنا الدفاعية مع أمريكا يشكل جزءا أساسيا من أمننا، وأن عملية الاستيلاء على ناقلة نفط ترفع العلم الروسي تم تنفيذها بسلاسة اليوم وأظهرت مدى نجاح ذلك في الممارسة العملية".

وزير الحرب الأمريكي يفرض حظرا شاملا على النفط الفنزويلي لكل دول العالم

انخفاض أسعار النفط بعد إعلان ترامب ببدء تحويل نفط فنزويلا إلى أمريكا

 

