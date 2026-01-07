الأربعاء 07 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب: قطاع الصناعات الدفاعية بطيء في تسليم المعدات الحيوية لجيشنا وحلفائنا

ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن "قطاع الصناعات الدفاعية بطيء في تسليم المعدات الحيوية لقواتنا المسلحة وحلفائنا".

وأضاف ترامب: شركات الدفاع لا تنتج معداتنا العسكرية بالسرعة الكافية ولا تجري لها الصيانة اللازمة بالسرعة المطلوبة.

 

النرويج أخطأت بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النرويج "أخطأت خطأ فادحا" بعدم منحه جائزة نوبل للسلام، لكنه أكد أن الأمر لا يزعجه.

وكتب ترامب على حسابه على منصة "TruthSocial": "لقد أنهيت بمفردي ثمانية حروب، لكن النرويج العضو في حلف الناتو أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام".

وأكد ترامب على أن "ذلك الأمر لا يهمني، المهم أنني أنقذت ملايين الأرواح".

                     

منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماتشادو

كانت قد مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماتشادو على "جهودها الدؤوبة" في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.

وبعد العدوان الأمريكي على فنزويلا أكدت “ماتشادو” استعداد المعارضة الفنزويلية لتولي السلطة، فيما وصف ترامب ماتشادو بأنها "امرأة لطيفة"، لكنها لا تحظى بأي دعم في فنزويلا.

الجريدة الرسمية