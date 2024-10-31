الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

لأول مرة، لوكهيد مارتن تزود اليابان بأحدث الأنظمة البحرية الأمريكية للدفاع الجوي

تزويد اليابان بأحدث
تزويد اليابان بأحدث البحرية الأمريكية، فيتو

قالت شركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin إنها قد عقدت صفقة بقيمة 113 مليون دولار لإنتاج أنظمة الحرب الإلكترونية الأمريكية الحديثة وتزويد اليابان بها.


وذلك في إطار برنامج تحديث منظومة SEWIP البرية للحرب الإلكترونية التي تستخدم في سفن السلاح البحري الأمريكي. وهي أول صفقة لبيع مثل هذه المنظومات إلى الخارج.

وجاء في تقرير صحفي للشركة أن "لوكهيد مارتن" تقوم بأول صفقة بيع SEWIP لليابان.

ويشار إلى أن الصفقة عقدتها قيادة السلاح البحري الأمريكي بمبلغ 113 مليون دولار، وتشمل الإنتاج واسع النطاق لأنظمة AN/SLQ-32(V)6 وAN/SLQ-32C(V)6 في إطار برنامج SEWIP. وهي تجمع بين المشتريات للسلاح البحري الأمريكي والحكومة اليابانية.

جاء في التقرير أن الاتفاقية اليابانية الأمريكية تمثل أول اتفاقية بيع دولية لأفضل منظومة حرب إلكترونية بحرية في العالم، مع العلم أن اليابان تعتبر حليفا هاما للولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ. أما وجود SEWIP فيضمن أكثر نظام للاكتشاف والتعرف على الأخطار حداثة يستخدمه السلاح البحري الأمريكي.

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