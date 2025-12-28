الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السفارة الصينية بواشنطن: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تُقرب الصراع من المنطقة

قوات تايوان
قوات تايوان
18 حجم الخط

قالت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الأحد، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان تُقرب الصراع من المنطقة.

الفشل الحتمي لـ"استقلال تايوان"

وبحسب صحيفة «الشرق ـ بلومبرج» عبر منصتها علي موقع التواصل الاجتماعي إكس، أضافت السفارة الصينية في واشنطن: أسلحة أمريكا لتايبيه لن تمنع الفشل الحتمي لـ"استقلال تايوان". 

وتابعت السفارة الصينية في واشنطن: دعم الولايات المتحدة لـ “استقلال تايوان” عن طريق تسليحها سيؤدي لنتائج عكسية.. وتسليح أمريكا لتايوان يُلحق ضررا بالغا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية.

الصين تفرض عقوبات على شركات وأفراد أمريكيين ردا على تسليح تايوان

في سياق متصل، فرضت السلطات الصينية، الجمعة الماضية، عقوبات تستهدف 10 أفراد و20 شركة أمريكية تعمل في مجال الدفاع، بما يشمل فرع شركة “بوينج” في سانت لويس، بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوان. 

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه “سيجري تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في الصين ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم بموجب هذه الإجراءات”، بحسب “رويترز”.

وأضافت أن “الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات محظور عليهم دخول الصين أيضا، ضمن الإجراءات المتخذة ضد من شاركوا في مبيعات الأسلحة لتايوان”.

العلاقات الصينية التايوانية ذات حساسية كبيرة

وتعد العلاقات بين الصين وتايوان أحد أكثر الملفات الحساسة في المنطقة الآسيوية، حيث تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها، وتعارض أي تعامل عسكري أو بيع أسلحة للجزيرة من قبل دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تستمر الولايات المتحدة في تزويد تايوان بالأسلحة والتقنيات الدفاعية ضمن اتفاقياتها المعلنة لدعم الأمن الدفاعي لتايوان، وهو ما تعتبره الصين تدخلا في شئونها الداخلية وتهديدا لاستقرار المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تايوان الصين وتايوان السفارة الصينية في واشنطن أمريكا واشنطن استقلال تايوان

مواد متعلقة

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان

الصين تفرض عقوبات على شركات وأفراد أمريكيين ردا على تسليح تايوان

الرقائق الإلكترونية تحول التكنولوجيا إلى سلاح جيوسياسي.. تايوان في قلب الصراع.. أوروبا عاجزة عن مواجهة بكين وواشنطن.. ومحدودية الاستقلال الصناعي يكشف هشاشة القارة العجوز

اليابان تحذر من رد حازم على أي تهديدات صينية تجاه تايوان

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads