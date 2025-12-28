السفارة الصينية بواشنطن: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تُقرب الصراع من المنطقة

18 حجم الخط

قالت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الأحد، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان تُقرب الصراع من المنطقة.

الفشل الحتمي لـ"استقلال تايوان"

وبحسب صحيفة «الشرق ـ بلومبرج» عبر منصتها علي موقع التواصل الاجتماعي إكس، أضافت السفارة الصينية في واشنطن: أسلحة أمريكا لتايبيه لن تمنع الفشل الحتمي لـ"استقلال تايوان".

وتابعت السفارة الصينية في واشنطن: دعم الولايات المتحدة لـ “استقلال تايوان” عن طريق تسليحها سيؤدي لنتائج عكسية.. وتسليح أمريكا لتايوان يُلحق ضررا بالغا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية.

الصين تفرض عقوبات على شركات وأفراد أمريكيين ردا على تسليح تايوان

في سياق متصل، فرضت السلطات الصينية، الجمعة الماضية، عقوبات تستهدف 10 أفراد و20 شركة أمريكية تعمل في مجال الدفاع، بما يشمل فرع شركة “بوينج” في سانت لويس، بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه “سيجري تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في الصين ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم بموجب هذه الإجراءات”، بحسب “رويترز”.

وأضافت أن “الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات محظور عليهم دخول الصين أيضا، ضمن الإجراءات المتخذة ضد من شاركوا في مبيعات الأسلحة لتايوان”.

العلاقات الصينية التايوانية ذات حساسية كبيرة

وتعد العلاقات بين الصين وتايوان أحد أكثر الملفات الحساسة في المنطقة الآسيوية، حيث تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها، وتعارض أي تعامل عسكري أو بيع أسلحة للجزيرة من قبل دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تستمر الولايات المتحدة في تزويد تايوان بالأسلحة والتقنيات الدفاعية ضمن اتفاقياتها المعلنة لدعم الأمن الدفاعي لتايوان، وهو ما تعتبره الصين تدخلا في شئونها الداخلية وتهديدا لاستقرار المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.