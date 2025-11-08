وزير الحرب الأمريكي يعلن إنشاء وحدة إنتاج حربية لتسريع تصنيع وتوريد الأسلحة الحرجة

18 حجم الخط

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إنشاء وحدة إنتاج حربية داخل البنتاجون لتسريع عمليات تصنيع وتوريد الأسلحة الحرجة للقوات الأمريكية.

وقال هيجسيث خلال فعالية في الوزارة: "نحن ننشئ وحدة إنتاج حربية في وزارة الحرب"، موضحًا أن الوحدة ستركز على "تحويل عملية توفير القدرات الحرجة للمقاتلين"، ووعد الوزير بـ"تبني نهج ثوري في الصفقات، وتسريع الإنتاج والتسليح".

وأعرب الوزير عن ثقته بقدرات الجيش الأمريكي، قائلًا: "إذا تطلب الأمر، سنخوض الحرب بالمعدات التي نمتلكها، وسننتصر. لدينا أفضل وأقوى المعدات".

كما حذر من أن الأعداء المحتملين سيركزون على استهداف البنية التحتية اللوجستية، قائلًا: "إن أعداءنا يعلمون ذلك وسيهاجمون طرق إمداداتنا، والمواني، والمطارات، والمستودعات، وأنظمة المعلومات ليعطلونا".

وأكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة "يمكنها خوض المعارك بالمعدات التي تمكلها"، مشددًا على القول: "سننتصر، لدينا (الأسلحة) الأقوى والأكثر فعالية".

