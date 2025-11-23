الإثنين 24 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أكسيوس: ممثلو واشنطن وكييف أحرزوا تقدما في جنيف حول الخطة الأمريكية لوقف الحرب

المفاوضات بشأن الحرب
المفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
ذكر موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن ممثلي واشنطن وكييف قد أحرزوا بعض التقدم في جنيف نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة التي تقترحها واشنطن للتسوية الأوكرانية.

 

تقدم في مفاوضات جنيف لوقف الحرب الروسية الأوكرانية 

قال مسؤول أمريكي يشارك مباشرة في المفاوضات لـ"أكسيوس" إن  وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الجيش دانيال دريسكول، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، سيلتقون اليوم الأحد مع الوفد الأوكراني في البعثة الأمريكية في جنيف. وأضاف المصدر أن دريسكول قد التقى أيضا مع الوفد الأوكراني يوم السبت. ووفقا للمسؤول، كانت هذه المفاوضات "مثمرة وبناءة".

المقترح الأمريكي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية 


ومن جهتها، أشارت وكالة رويترز للأنباء، مستشهدة أيضا بمسؤول أمريكي لم تسمه، إلى أن المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف كانت حتى الآن "مثمرة وحتى شاملة في بعض المجالات".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقا عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها بعد حيث أن العمل لا يزال مستمرا. ومن جهته، ذكر الكرملين أن روسيا تحافظ على انفتاحها على إجراء المفاوضات ولا تزال تسير على نهج محادثات أنكوريدج.

