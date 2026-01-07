الأربعاء 07 يناير 2026
رياضة

مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

لاعبو مانشستر سيتي
لاعبو مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل مواجهة برايتون مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

ويغيب عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وسط آمال في تحقيق الفوز بعدما تعادل في الجولتين الماضيتين أمام سندرلاند وتشيلسي.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز كلا من: 

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألاين - ناثان آكي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو - فيل فودين.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وكان مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية، ولم يتمكن من الحفاظ على تقدمه أمام تشيلسي الذي أحرز هدفًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لتحسم المباراة بهدف لمثله.

أما برايتون فقد حقق فوزًا أمام بيرنلي بهدفين دون مقابل، في الجولة الماضية للدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرًا بـ 6 نقاط عن آرسنال صاحب الصدارة، وبرايتون بعد فوزه في الجولة الماضية، يتواجد في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

الجريدة الرسمية