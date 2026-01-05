18 حجم الخط

رفض المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، الانتقال إلى صفوف توتنهام هوتسبير، رغم المؤشرات التي لمحت إلى إمكانية مغادرته للسيتيزينز خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ووفقا عن "ميك براون"، الكشاف السابق لأندية توتنهام ومانشستر يونايتد والذي لا يزال يمتلك علاقات قوية داخل أروقتهما، فإن اللاعب صاحب الـ26 عامًا من غير المرجح أن يغادر مانشستر سيتي في يناير.

شارك مرموش، الذي يتواجد حاليًا مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بصفة أساسية في 4 مباريات فقط في مختلف المسابقات، بعدما تراجع دوره ضمن حسابات المدرب بيب جوارديولا.

موقف عمر مرموش من الانضمام لـ توتنهام

ومع ذلك، يسود شعور بأن عمر مرموش يفضل البقاء والقتال من أجل استعادة مكانه في تشكيل جوارديولا، بدلًا من الانتقال إلى صفوف توتنهام الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار.

ويحتل فريق المدرب توماس فرانك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه 7 انتصارات من 20 مباراة، مما أثار الشكوك حول رغبة مرموش في خوض هذه التجربة، في وقت ينافس فيه مانشستر سيتي على لقب البريميرليج.

وصرح براون لشبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، في 30 ديسمبر الماضي، بأن توتنهام يدرس التعاقد مع مرموش في إطار سعيه لتدعيم خط هجوم فريق المدرب توماس فرانك بجناح جديد.

ورغم ذلك، عاد الكشاف السابق، الذي استمر لأكثر من عقد من الزمان في مانشستر يونايتد خلال عصره الذهبي، للتأكيد على وجود شكوك كبيرة حول مدى انفتاح النجم المصري على هذه الخطوة.

