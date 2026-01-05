الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف عمر مرموش من الانضمام لـ توتنهام

عمر مرموش
عمر مرموش
18 حجم الخط

رفض المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، الانتقال إلى صفوف توتنهام هوتسبير، رغم المؤشرات التي لمحت إلى إمكانية مغادرته للسيتيزينز خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ووفقا عن "ميك براون"، الكشاف السابق لأندية توتنهام ومانشستر يونايتد والذي لا يزال يمتلك علاقات قوية داخل أروقتهما، فإن اللاعب صاحب الـ26 عامًا من غير المرجح أن يغادر مانشستر سيتي في يناير.

شارك مرموش، الذي يتواجد حاليًا مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بصفة أساسية في 4 مباريات فقط في مختلف المسابقات، بعدما تراجع دوره ضمن حسابات المدرب بيب جوارديولا.

موقف عمر مرموش من الانضمام لـ توتنهام  

ومع ذلك، يسود شعور بأن  عمر مرموش يفضل البقاء والقتال من أجل استعادة مكانه في تشكيل جوارديولا، بدلًا من الانتقال إلى صفوف توتنهام الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار.

ويحتل فريق المدرب توماس فرانك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه 7 انتصارات من 20 مباراة، مما أثار الشكوك حول رغبة مرموش في خوض هذه التجربة، في وقت ينافس فيه مانشستر سيتي على لقب البريميرليج.

وصرح براون لشبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، في 30 ديسمبر الماضي، بأن توتنهام يدرس التعاقد مع مرموش في إطار سعيه لتدعيم خط هجوم فريق المدرب توماس فرانك بجناح جديد.

ورغم ذلك، عاد الكشاف السابق، الذي استمر لأكثر من عقد من الزمان في مانشستر يونايتد خلال عصره الذهبي، للتأكيد على وجود شكوك كبيرة حول مدى انفتاح النجم المصري على هذه الخطوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر مرموش توتنهام مانشستر يونايتد بيب جوارديولا المصري عمر مرموش

مواد متعلقة

مرموش وصلاح أغلى من منتخب بنين، القيمة التسويقية للفراعنة والسناجب قبل مواجهة اليوم

تشيلسي يخطف تعادلا مثيرا من مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

هل يزامل مرموش؟، مدرب بورنموث يكشف موعد رحيل سيمينيو عن الفريق

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية السعودي

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية