تشيلسي يخطف تعادلا مثيرا من مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي، بهدف لمثله على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

وسجل تيجاني ريندرز هدف التقدم للسيتي في الدقيقة 41 قبل أن يخطف البلوز التعادل عن طريق إنزو فيرنانديز بالدقيقة 94.

وغاب المصري عمر مرموش عن فريقه مان سيتي، حيث يتواجد مع المنتخب المصري للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

ويملك مانشستر سيتي 42 نقطة، حيث تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة، بعد فوز أستون فيلا على نوتينجهام بنتيجة 3-1 مساء أمس السبت، فيما يمتلك فريق تشيلسي 31 نقطة في المركز الخامس.

مانشستر سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي

ويعد مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات الدور الأول.

وأحرز لاعبو مان سيتي 43 هدفًا في مشوارهم في الدور الأول بالدوري الإنجليزي كأقوى خط هجوم بالبريميرليج، ويليهم آرسنال بعدد 37 هدفًا ثم مانشستر يونايتد بعدد 33 هدفًا ويليهم تشيلسي بعدد 32 هدفًا ثم ليفربول وأستون فيلا بعدد 30 هدفًا.

