الدوري الإنجليزي، يستقبل مانشستر سيتي نظيره برايتون مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

ويغيب عمر مرموش عن صفوف مان سيتي بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، ريان شرقي، فيل فودين، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وكان مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية، ولم يتمكن من الحفاظ على تقدمه أمام تشيلسي الذي أحرز هدفًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لتحسم المباراة بهدف لمثله.

أما برايتون فقد حقق فوزًا أمام بيرنلي بهدفين دون مقابل، في الجولة الماضية للدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرًا بـ 6 نقاط عن آرسنال صاحب الصدارة، وبرايتون بعد فوزه في الجولة الماضية، يتواجد في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست (انتهت)

الأربعاء 7 يناير

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

