هالاند يعزف منفردا، ترتيب هدافي البريميرليج قبل الجولة الـ 21

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف

4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

5- أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

6- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 6 أهداف

6- جواو بيدرو تشيلسي 6 أهداف

6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 6 أهداف

6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 6 أهداف

6- جارود بوين وست هام 6 أهداف

6- كيفن شايد برينتفورد 6 أهداف

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة وست هام يونايتد ضد نوتينجهام فورست في العاشرة مساءً وتختتم الجولة بقمة آرسنال ضد ليفربول مساء الخميس المقبل.

الثلاثاء 6 يناير

وست هام يونايتد ضد نوتينجهام فورست - 10 مساءً

الأربعاء 7 يناير

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

