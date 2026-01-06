موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويليه مانشستر سيتي وأستون فيلا بالمركزين الثاني والثالث ولكل منهما 42 نقطة.

فيما يتواجد نادي ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 21 من البريميرليج.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة وست هام يونايتد ضد نوتينجهام فورست في العاشرة مساءً وتختتم الجولة بقمة آرسنال ضد ليفربول مساء الخميس المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

1- آرسنال 48 نقطة

2- مانشستر سيتي 42 نقطة

3- أستون فيلا 42 نقطة

4- ليفربول 34 نقطة

5- تشيلسي 31 نقطة

6- مانشستر يونايتد 31 نقطة

7- برينتفورد 30 نقطة

8- سندرلاند 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- فولهام 28 نقطة

12- إيفرتون 28 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

14- كريستال بالاس 27 نقطة

15- بورنموث 23 نقطة

16- ليدز يونايتد 22 نقطة

17- نوتنجهام 18 نقطة

18- وست هام 14 نقطة

19- بيرنلي 12 نقطة

20- وولفرهامبتون 6 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 6 يناير

وست هام يونايتد ضد نوتينجهام فورست - 10 مساءً

الأربعاء 7 يناير

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.