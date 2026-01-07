الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف غموض وفاة شاب في الهرم

فريق بحث لكشف غموض
فريق بحث لكشف غموض وفاة شاب في الهرم، فيتو
تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة لشخص سقط من الدور الرابع بأحد العقارات المحيط لموقع الحادث في دائرة قسم شرطة الهرم، في ظروف غامضة.

وتواصل قوات المباحث الاستماع لأقوال شهود العيان وأسرة المتوفى وجمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث للوقوف على أسباب الحادث.

وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا قفز من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل المتوفى للمستشفى بعد مناظرة جثته وإتمام عملية الفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

فريق بحث لكشف سبب سقوط شاب من شرفة منزله في العمرانية

 

وعلى جانب آخر، تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها في كشف ملابسات العثور على شاب داخل أكاديمية الفنون، مصاب بكسور إثر سقوطه من شرفة شقته الواقعة بالدور الرابع بالعقار المطل على الأكاديمية، بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كما تقوم قوات المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة، للوقوف على أسباب الواقعة.

كان رجال الأمن بالجيزة تلقوا بلاغًا بسقوط شخص من علو داخل أكاديمية الفنون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

قوات الأمن السورية تكشف تفاصيل القبض على القيادي في داعش "أبو عمر شداد"

مدير أمن سوهاج يتفقد قوات تأمين اللجان الانتخابية في دائرة البلينا الملغاة (فيديو)

بمديرية امن الجيزة قسم شرطة الهرم المباحث
