التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف غموض وفاة شاب في الهرم

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة لشخص سقط من الدور الرابع بأحد العقارات المحيط لموقع الحادث في دائرة قسم شرطة الهرم، في ظروف غامضة.

وتواصل قوات المباحث الاستماع لأقوال شهود العيان وأسرة المتوفى وجمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث للوقوف على أسباب الحادث.

وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا قفز من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل المتوفى للمستشفى بعد مناظرة جثته وإتمام عملية الفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

فريق بحث لكشف سبب سقوط شاب من شرفة منزله في العمرانية

وعلى جانب آخر، تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها في كشف ملابسات العثور على شاب داخل أكاديمية الفنون، مصاب بكسور إثر سقوطه من شرفة شقته الواقعة بالدور الرابع بالعقار المطل على الأكاديمية، بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كما تقوم قوات المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة، للوقوف على أسباب الواقعة.

كان رجال الأمن بالجيزة تلقوا بلاغًا بسقوط شخص من علو داخل أكاديمية الفنون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.