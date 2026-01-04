الأحد 04 يناير 2026
حوادث

فريق بحث لكشف سبب سقوط شاب من شرفة منزله في العمرانية

سقوط شاب بأكاديمية
سقوط شاب بأكاديمية الفنون في الجيزة، فيتو
تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها في كشف ملابسات العثور على شاب داخل أكاديمية الفنون، مصاب بكسور إثر سقوطه من شرفة شقته الواقعة بالدور الرابع بالعقار المطل على الأكاديمية، بدائرة قسم شرطة العمرانية وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كما تقوم قوات المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة، للوقوف على أسباب الواقعة.

كان رجال الأمن بالجيزة تلقوا بلاغًا بسقوط شخص من علو داخل أكاديمية الفنون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

التصريح بدفن جثة مسن أنهى حياته بالقفز في النيل بإمبابة

 

وفي واقعة سابقة، أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مسن، أنهي حياته بالقفز من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل، لانفصال زوجته عنه بمنطقة إمبابة، وأمرت بحفظ التحقيقات في الواقعة. 

مسن ينهي حياته في نهر النيل بإمبابة

 

البداية كانت بورد بلاغ للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة

، يفيد انتحار شخص بإلقاء نفسه في نهر النيل، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ. 

 

وبإجراء التحريات تبين أن مسن يبلغ من العمر 70 عاما، ألقى بنفسه من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل، ليلقى مصرعه فى الحال، بسبب انفصال زوجته عنه، ومروره بأزمة نفسية.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

