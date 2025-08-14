إعلام عبري: أنباء أولية عن انتحار جندي إسرائيلي في غابة بسويسرا

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بتوارد أنباء أولية عن العثور على جندي إسرائيلي في الاحتياط منتحرا في غابة بـ سويسرا.

نحو 80 ألف مصاب من جيش الإحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن قسم إعادة التأهيل بوزارة جيش الاحتلال، إنه يتم علاج حاليا نحو 80 ألف مصاب من جيش الإحتلال الإسرائيلي.

حالات انتحار بجيش الإحتلال

وأضافت أن 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون اضطرابات نفسية.

كما أوضح قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد مصابي الجيش وتفشي الانتحار تحد كبير.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن تحقيقات لـ الجيش الاسرائيلى أن 16 جنديًا انتحروا، منذ بداية العام لظروف قتالية مرتبطة بالحرب في غزة.

ووفقًا لتحقيقات جيش الاحتلال التي نُشرت نتائجها، فتعزى حالات الانتحار إلى المشاهد الصعبة التي تعرض لها الجنود، وفقدان الأصدقاء، وعدم القدرة على احتواء الأحداث.

