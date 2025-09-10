الخميس 11 سبتمبر 2025
النيابة تباشر التحقيق بواقعة انتحار ترزي بعدما قتل زوجته بالهرم

النيابة تباشر التحقيق بواقعة انتحار ترزى بعدما قتل زوجته

جريمة مروعة شهدتها منطقة الهرم بالجيزة، حيث أنهى ترزي عاطل عن العمل، حياته وحياة زوجته في واقعة هزت الشارع. 

وكشفت التحقيقات أن خلافات أسرية متكررة بين الزوجين، بسبب إدمان الزوج للمخدرات وامتناعه عن الإنفاق على أسرته، كانت وراء الحادث.

حيث شهد يوم الحادث، اندلاع مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة عنيفة، استل خلالها الزوج سكينًا وسدد عدة طعنات نافذة لزوجته حتى لفظت أنفاسها، ثم أشعل النار في جثمانها. 

وبعد دقائق صعد إلى سطح العقار وطعن نفسه بالسكين ذاته، ليفارق الحياة.

باشرت النيابة العامة ، المعاينة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، كما كلفت المباحث بجمع التحريات حول ملابسات الحادث.

