حوادث

التصريح بدفن جثة مسن أنهي حياته بالقفز في النيل بإمبابة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مسن، أنهي حياته بالقفز من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل، لانفصال زوجته عنه بمنطقة إمبابة، وأمرت بحفظ التحقيقات في الواقعة. 

 

مسن ينهي حياته في نهر النيل بإمبابة

 

البداية كانت بورد بلاغ للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، يفيد انتحار شخص بإلقاء نفسه في نهر النيل، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ. 

 

وبإجراء التحريات تبين أن مسن يبلغ من العمر 70 عاما، ألقى بنفسه من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل، ليلقى مصرعه فى الحال، بسبب انفصال زوجته عنه، ومروره بأزمة نفسية.

 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

