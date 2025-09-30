الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
حوادث

التحقيقات تكشف سر العثور على جثة عاطل أسفل عقار في المرج

التحقيقات
التحقيقات

كشفت تحقيقات نيابة المرج حول العثور على جثة عاطل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر بمنطقة المرج، أنه تخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها.


سقوط شاب من علو بالمرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى عقاب بمنطقة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى سقط من شقة بالطابق العاشر بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وجاري التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

